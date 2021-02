È morto l’ex Garante dell’Antitrust Antonio Catricalà. “Un suicidio”

È morto Antonio Catricalà. 69 anni, ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e per sei anni nel ruolo di Garante dell’Antitrust, tra il 2005 e il 2011, il corpo senza vita di Catricalà è stato rinvenuto dalla moglie sul balcone del suo appartamento in via Bertolini, nel quartiere Parioli di Roma. Secondo le prime indiscrezioni degli inquierenti, si tratterebbe di suicidio. Catricalà si sarebbe, secondo le prime versioni dell’accaduto, sparato un colpo di pistola intorno alle 9.30 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la Polizia e la Scientifica.

Immediate le reazioni ed enorme lo sgomento da parte del mondo della politica. Poco dopo essere stata diffusa la notizia, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati ha invitato i colleghi a rispettare un minuto di silenzio in memoria di Catricalà, esprimendo il cordoglio personale e dell’aula.

“Grande amico, grande servitore dello Stato, Antonio Catricalà lascia un incolmabile vuoto in tutti quelli che lo hanno conosciuto e hanno avuto l’onore e il privilegio di lavorare con lui. È un dolore fortissimo” è il saluto del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.