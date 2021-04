È morto Bernie Madoff, il finanziere condannato a 150 anni di carcere

Bernard Madoff, il finanziere che ha messo in piedi la più grande truffa finanziaria della storia americana, sottraendo ai decine di migliaia di clienti 65 miliardi di dollari, è morto in carcere ad 82 anni. Madoff stava scontando una pena di 150 anni nella prigione federale di Butner, in North Carolina.

Lo scorso giugno gli avvocati di Maddoff aveano chiesto al tribunale il rilascio del detenuto a causa dell’epidemia di Covid, affermando che l’82enne aveva un grave problema renale ed altri problemi di salute. La richiesta era stata negata.

Di tutti i miliardi sottratti a 37mila clienti in 136 Paesi, gli inquirenti hanno recuperato circa 13 miliardi di dollari. La truffa, strutturata secondo il cosiddetto “Ponzi scheme”, era andata avanti per anni fino all’arresto del finanziere nel 2008.

Alcune delle sue vittime persero tutto, ed almeno una si suicidò. Nel 2010 è morto suicida uno dei figli di Madoff, l’altro figlio è morto per un tumore. La moglie, Ruth, si è trasferita a vivere a Greenwich, in Connecticut, dopo l’arresto del marito e la sua condanna nel 2009.