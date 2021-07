Una fortissima esplosione oggi ha scosso nella notte Dubai, facendo tremare edifici e grattacieli e creando panico nella popolazione. A provocarla, secondo le prime informazioni, l’incendio di una portacontainer nel porto Jebel Ali, uno dei più grandi al mondo. Non si registrerebbero vittime e l’incendio sarebbe sotto controllo

L’esplosione a Dubai che ha fatto tremare i grattacieli | VIDEO

Qui il filmato che mostra come l’incendio della portacontainer nel porto della città fosse visibile anche a grande distanza:

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj — Lovin Dubai | لوڤن دبي (@lovindubai) July 7, 2021

Le immagini del porto dopo l’esplosione mentre i vigili del fuoco controllano l’incendio mostrano detriti e auto bruciate. Per fortuna sembra che l’esplosione e il rogo non abbiano causato vittime:

A fire caused by an explosion within a container on board a ship at Jebel Ali Port has been brought under control; no casualities have been reported. pic.twitter.com/iLdS3zEegW — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021