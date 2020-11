DS7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 – guida green e finiture di lusso

È sotto gli occhi di tutti come negli ultimi tempi stia crescendo notevolmente l’interesse del pubblico automobilistico per i mezzi che consentono di circolare senza emissioni inquinanti. Auto elettriche e ibride stanno infatti acquisendo quote di mercato sempre più importanti.

Altra innegabile tendenza è il generale apprezzamento per i SUV, che ormai le principali case hanno introdotto nella propria gamma, in molti casi con varie dimensioni in modo da poter soddisfare le diverse esigenze e disponibilità economiche.

In questo contesto anche i SUV stanno quindi diventando sempre più “green”. Mild-hybrid, full-hybrid e ibride plug-in, sono le tre soluzioni ad oggi disponibili che propongono un motore termico affiancato da un motore elettrico. Nelle mild-hybrid il motore elettrico è poco potente (sostanzialmente un piccolo alternatore) che viene quindi impiegato per “assistere” il motore termico; nelle full-hybrid crescono le dimensioni della batteria e del motore elettrico in grado di far muovere l’autovettura in modalità completamente elettrica per brevi distanze, solitamente per 1 o 2 km. Invece per chi cerca un’auto che consenta di viaggiare esclusivamente in modalità “green” anche per medie percorrenze, pur avendo comunque a disposizione un motore termico tradizionale, la soluzione è quella di acquistare un Plug-In Hybrid. Ed ecco che circa un anno fa, durante la DS week di Parigi, il marchio di lusso di PSA ha annunciato due nuovi modelli, di cui uno completamente elettrico, DS 3 CROSSBACK E-tense, e uno con tecnologia Plug-In Hybrid, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, un modello in grado di coniugare innovazione tecnologica e uno stile dal tono decisamente premium.

Principali caratteristiche e dimensioni

Si tratta di un SUV Plug-In Hybrid di 4,57 metri di lunghezza e 1,9 metri di larghezza con altezza pari a 1,62 metri. I 19 centimetri di distanza da terra e le sospensioni a controllo attivo sono ideali per poter viaggiare anche in fuoristrada, con un mezzo che si presenta comunque con una veste lussuosa. Le prove tecniche effettuate dai principali giornali del settore, hanno comunque dimostrato che DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 non se la cava affatto male sulle strade non asfaltate, offrendo quindi una guida ancor più sicura e sotto controllo nei tragitti quotidiani.

I dettagli della calandra e della carrozzeria in generale sono di grandissimo impatto con una cura per i dettagli che difficilmente passa inosservata. Efficaci e dal design accattivante anche i gruppi ottici a led.

DS 7 CROSSBACK può essere allestito con cerchi da 19 o 20 pollici, l’ingresso è ovviamente keyless ed è disponibile la regolazione elettrica dei sedili anteriori. Complice un passo generoso, lo spazio per chi siede dietro è molto ampio, assicurando il giusto comfort anche sulle medie/lunghe distanze. La cura degli interni è maniacale, con materiali di pregio ovunque. Le dotazioni e la tecnologia di bordo sono assolutamente completi con un’esperienza di guida di alto livello grazie ai due display da 12’’ posizionati al centro della plancia, di cui uno in alta definizione.

Sicurezza

Non mancano i più moderni sistemi di sicurezza attiva e passiva tra cui: ABS, frenata di emergenza automatica, ESP, active safety brake, airbag frontali, laterali, a tendina anteriori e posteriori, chiusura centralizzata a vettura in movimento, driver attention warning, cruise control, lane departure warning, sensori di seduta anteriori e posteriori, vetri anteriori e posteriori stratificati, speed limit sign recognition.

Motore

Il SUV ibrido di casa DS ha un motore turbo 1600 benzina con 4 cilindri in linea, posizionato all’anteriore, capace di erogare 200CV. Sono inoltre presenti due motori elettrici, uno davanti e uno dietro che garantiscono all’autovettura una potenza complessiva di 300 CV. A tutti gli effetti si tratta di una trazione integrale ma senza albero di trasmissione, in quanto le ruote posteriori sono mosse da uno dei due motori elettrici. Questa soluzione offre il grande vantaggio di potersi muovere con progressione e trazione; il motore elettrico ha quella capacità di coppia che permette di cavarsela ovunque, anche su terreni molto scivolosi. Il cambio è automatico con 8 rapporti, mentre la velocità massima è di 235 Km/h.

Pur avendo prestazioni degne di una sportiva pura, il consumo dichiarato è di appena 1,3l di benzina per una percorrenza di 100 Km.

Alimentazione elettrica

Sotto il sedile posteriore è posizionata una batteria agli ioni di litio da 13,2kw (di cui 10,5kw realmente disponibili) che pesa 125 kg, portando il peso complessivo della vettura ad un livello abbastanza elevato, pari a 1.825kg circa. Tuttavia, il peso non impedisce a DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 di essere molto scattante, infatti grazie ai 300CV di potenza, lo 0-100Km/h è coperto in 5,9 secondi.

Al momento dell’accensione, se c’è energia sufficiente, l’auto parte sempre in modalità completamente elettrica che è in grado di mantenere per circa 58km.

In modalità solo elettrica può arrivare a 135km orari, naturalmente se si affonda tutto il gas, arriva in aiuto anche il 4 cilindri turbo che rende la guida molto brillante.

La batteria di DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 si ricarica in meno di due ore in una colonnina da 11kw. La ricarica da casa invece impiega circa otto ore. L’accumulo di energia nella batteria avviene anche dal recupero in fase di frenata, che mediamente fornisce un contributo pari al 25% dell’energia complessiva. Questa trasformazione della forza cinetica in nuova energia da immagazzinare nella batteria è essenziale per garantire i 58Km di autonomia a zero emissioni senza l’uso del motore termico.