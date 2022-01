La risposta di Drusilla Foer che fulmina Pillon

Questione di etichette. Quando si parla di certi argomenti, dalla Lega si vuole evitare che una determinata connotazione venga utilizzata per definire un atteggiamento o un fenomeno. Poi, però, quando c’è da fare propaganda ecco che il vocabolario del Carroccio si arricchisce di medagliette da portare sul petto. L’ultima polemica portata avanti, ça va sans dire, dal più prode dei senatori che “difendono la famiglia e le radici cristiane” (e altri concetti per ottenere like su Facebook) riguarda le co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo. E ora è arrivata la risposta perfetta di Drusilla Foer a Simone Pillon.

Drusilla Foer-Pillon, la risposta perfetta dopo le polemiche del leghista

Il senatore della Lega, all’indomani dell’ufficializzazione dei cinque nomi, aveva – ovviamente – storto il naso per la presenza di Drusilla Foer che sarà al fianco di Amadeus. E aveva scritto:

“Com’era ampiamente prevedibile, al festival di Sanremo sempre più LGBT è stata assegnata la quota gender-inclusive già nella fase di scelta dei conduttori.

Una domanda: ma sempre in rispetto delle quote, non si potrebbe avere tra i co-presentatori un normale papà (uno eh, non due), e magari di ispirazione conservatrice? Sarebbe un bel segnale, se non altro a tutela delle specie a rischio estinzione televisiva”.

Nulla di nuovo, insomma. Ieri sera, durante il suo spazio radiofonico nel programma condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, Drusilla Foer ha risposto alla polemica del leghista Pillon. Una frase che è la sintesi di tutto il suo pensiero: