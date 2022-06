Drusilla Foer e Michele Bravi cantano “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli | VIDEO

Un duetto commovente, con due voci che si sono incrociate e intrecciate sulle note e sulle parole di un brano iconico che ha fatto la storia della musica italiana. Nel corso dell’ultima puntata de “L’Almanacco del giorno dopo”, in onda su Rai 2, Drusilla Foer e Michele Bravi hanno cantato “Questa lunga storia d’amore”, scritta e pubblicata da Gino Paoli nel 1984 e che è stata anche la colonna sonora del film “Una donna allo specchio” di Paolo Quaregna.

Drusilla Foer e Michele Bravi cantano Gino Paoli

Accompagnati al pianoforte da Loris di Leo, Drusilla Foer e Michele Bravi hanno offerto questa performance musicale in linea con il tono della trasmissione che, fin dalla sua riproposizione su Rai 2, tenta di restituire al pubblico eventi, storie e musiche del passato, rivisitandole in chiave moderna. E le due voci hanno raggiunto questo obiettivo, regalando ai telespettatori uno spezzone che entrerà a far parte delle famose teche Rai.

Perché quel brano di Gino Paoli, “Questa lunga storia d’amore”, è stato uno dei grandi successi del cantautore di Monfalcone, anche al di fuori del cinema. Secondo i piani originari, quella canzone doveva far parte solamente della colonna sonora del film “Una donna allo specchio” con Stefania Sandrelli. Ma le note e le parole hanno travalicato il piccolo e il grande schermo, diventando uno dei brani iconici di quell’epoca. E si raccontava di una storia d’amore breve: dall’incontro alla passione sentimentale nel giro di pochi giorni, prima dell’allontanamento per via del ritorno a casa della donna. Una relazione durata pochi giorni, ma con riflessi per il resto della vita. Per questo, in antitesi con la storia raccontata, quando narrato dal cantautore è il simbolo di amori infiniti che vanno oltre i confini indicati dallo spazio e dal tempo.

(foto e video: da “L’Almanacco del giorno dopo”, Rai 2)