La decisione è stata comunicata da Palazzo Chigi dopo un colloquio avuto con il premier Mario Draghi durato circa mezz’ora.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese.

Domenico Arcuri è stato il commissario straordinario all’emergenza per il contenimento e il contrasto del coronavirus per quasi un anno, dal 18 marzo 2020 al primo marzo del 2021. Più volte criticato dalle diverse fazioni politiche per scelte giudicate non appropriate e mancanze varie, oggi lascia il posto al generale dell’esercito Francesco Paolo Figliuolo.

Sostituzione Arcuri, le reazioni della politica

Le reazioni dal mondo della politica sono state immediate. Tra quelli che maggiormente stanno ringraziando il premier Mario Draghi per la scelta presa ci sono i membri dell’opposizione dello scorso governo: Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Tra i soddisfatti anche Matteo Renzi. Insomma, ora tutti stanno mettendo il cappello su questa decisione.

Ha scritto il leader della Lega Matteo Salvini:

Rimosso il Commissario Arcuri, al suo posto designato il Generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta!

Reazione simile anche da Fratelli d’Italia, che tramite Giorgia Meloni ha fatto sapere:

Bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenico Arcuri da commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Come Fratelli d’Italia siamo stati tra i primi a chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente.

Tra questi anche Matteo Renzi: