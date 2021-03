La faccia di Draghi quando parla degli “interessi tedeschi” per lo stop di Astrazeneca | VIDEO

Interessi tedeschi: della conferenza stampa di Draghi verranno ricordate come un meme queste due parole per la faccia e il tono con cui il presidente del Consiglio le ha pronunciate, quasi prendendo in giro chi immagina un complotto

Interessi tedeschi: della conferenza stampa di Draghi verranno ricordate come un meme queste due parole per la faccia e il tono con cui il presidente del Consiglio le ha pronunciate: caricando l’espressione del viso e della voce per far capire chiaramente che il complottone della guerra commerciale della Germania contro Astrazeneca è per l’appunto solo una teoria cospirazionistica senza alcuna ragione di essere. Non a caso Draghi sottolinea: “Questo significherebbe che anche la Francia, la Spagna e tutti hanno degli “interessi tedeschi”?”

Ecco cosa ha detto Draghi: Sospendere il vaccino Astrazeneca è stato un errore? “No, non è un errore. Quando un’agenzia europea ci dice: ‘continuate ma voglio prendermi un po’ di tempo per vedere se è sicuro’, se ci si mettesse nei panni miei o di altri governanti che avreste fatto? avreste detto ‘proviamoci’?”. Su questo, gli scienziati “hanno dato pareri diversi”, la “decisione non è stata presa per imitazione o per tutelare interessi tedeschi, nulla del genere”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa.

“D’altronde c’è anche da dire che c’è stato un calo, ma solo in un giorno le vaccinazioni sono scese da 150 a 100mila, poi sono state quasi compensate” dalla somministrazione degli altri vaccini. “C’è stato un rallentamento, ma non disastroso”. Quanto agli effetti sugli italiani, su eventuali dubbi a sottoporsi al vaccini Astrazeneca, “mi aspetto che sia temporaneo, se necessario valuteremo se fare una campagna ma credo che alla fine sarà la razionalità degli italiani a decidere su questo. Se ci sarà un effetto, credo che sarà temporaneo”.

“La decisione Ema non è stata politica – risponde poi ad un’altra domanda – ma dire che i leader europei non si sono sentiti non sarebbe vero. Tutti sono rimasti sospesi dalla risposta dell’Ema, che ha chiesto un’altra settimana di tempo. Tutti hanno condiviso una certa incertezza sulla risposta. Io penso di aver fatto bene, Speranza ha fatto bene, tanto più che la caduta delle vaccinazioni non è stata così drammatica”.