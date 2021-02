Draghi da Mattarella per sciogliere la riserva. Ecco la lista dei ministri

Mario Draghi si è recato al Quirinale per presentare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella una sua squadra di ministri che comporrà il suo governo (40 minuti di colloquio). Domani alle 12 ci sarà il giuramento. I due non si vedevano dal 3 febbraio, giorno in cui Capo dello Stato ha dato all’ex presidente della Banca centrale europea il mandato esplorativo, per verificare se ci fosse una maggioranza disposta a a sostenere e a far parte di un governo da lui guidato. Compito che non era riuscito al presidente della Camera Roberto Fico, che nei pochi giorni di consultazioni con i partiti dell’ex maggioranza, non era riuscito a far riconciliare il mondo dem e i 5 Stelle con il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

La lista dei ministri

Presidente del Consiglio: Mario Draghi

Ministro della Cultura: Dario Franceschini

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: Andrea Orlando

Ministra della Giustizia: Marta Cartabia

Ministra dell’Interno: Luciana Lamorgese

Ministro della Transizione ecologica: Roberto Cingolani

Ministro degli Esteri: Luigi di Maio

Ministro della Salute: Roberto Speranza

Ministro della Difesa: Lorenzo Guerini

Ministro dell’Innovazione tecnologica: Vittorio Colao

Ministro dell’Economia: Daniele Franco

Ministro dell’Istruzione: Patrizio Bianchi

Ministro all’Università: Cristina Messa

MInistro dello Sviluppo Economico: Giancarlo Giorgetti

Ministro delle Infrastrutture: Enrico Giovannini

Ministro per le Politiche agricole: Stefano Patuanelli

Ministro alle Politiche giovanili: Fabiana Dadone

Ministro per i Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà

Ministro della Pubblica Amministrazione: Renato Brunetta

Ministro per il Sud: Mara Carfagna

Ministro alle Autonomie: Maria Stella Gelmini

Ministro alle Pari opportunità: Elena Bonetti

Ministro per la Disabilità: Erika Stefani

Ministero del Turismo: Massimo Garavaglia

Sottosegretario di Stato: Roberto Garofali

Ha impiegato quindi nove giorni il premier incaricato per verificare l’esistenza di una maggioranza disposta a sostenere un governo di “Alti profili”, un po’ tecnico e un po’ politico. In pochi giorni ha avuto l’ok da tutte le parti, con l’eccezione di Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia. Ha lavorato dietro alle quinte per tutta la settimana, non chiedendo neanche una rosa di nomi ai leader dei partiti che ha incontrato per ben due volte. Facendo capire, così, che l’aria è cambiata, e la comunicazione politica anche. Ora ci sarà il giuramento, poi subito dopo il governo chiederà la fiducia alle Camere. E poi al lavoro.