Dov’è Celata? Il siparietto dell’inquadratura che lo decapita durante la Maratona Mentana | VIDEO

Problemi del mestiere. Durante la concitata diretta post risultati dei ballottaggi, l’inviato di La7 Paolo Celata ha avuto alcuni problemi con la sua telecamera. Il giornalista, in collegamento con la classica Maratona Mentana, si trovava a Roma per seguire la conferenza stampa di Giorgia Meloni dopo la sconfitta di Enrico Michetti contro Roberto Gualtieri. E lì qualcosa è andato storto. Un siparietto che si è concluso con il direttore del TgLa7 che ha ironizzato con il suo cronista di punta.

Celata “decapitato” durante il collegamento con la Maratona Mentana

Le immagini parlano chiaro: Paolo Celata era convinto di parlare davanti a una telecamera puntata sul suo volto, ma non è così. La ripresa, infatti, si ferma alla mascherina dell’inviato. Ed è lì che Mentana coglie l’assist per dare vita a questo siparietto: “Non vorrei che sembrasse che il regista fosse ubriaco. Tu sei inquadrato fino alla mascherina. Non ti si vede. Potresti essere la Sardoni o chiunque altro”. E da lì parte anche un comico botta e risposta tra il conduttore e il cronista presente in sala stampa.

Allora Paolo Celata prova a fare qualche passo indietro per entrare nell’inquadratura della sua telecamera, ma con un nulla di fatto. Anche per gli spazi contingentati all’interno della sala dove era stata organizzata la conferenza stampa, il cronista prosegue il suo collegamento “decapitato” dall’occhio della telecamera. E il collegamento, tra l’ilarità degli altri giornalisti presenti in studio per commentare il risultato dei ballottaggi (a Roma e non solo), prosegue su quella falsa riga, con il cronista di La7 che non riesce mai a comparire a figura intera (o almeno con il suo volto immortalato) davanti alla telecamera. Alla fine, dunque, l’immagine che ne esce è Celata. Nomen omen.

(foto: da Maratona Mentana, La7)