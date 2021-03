Ieri Andrea Scanzi ha annunciato di essersi vaccinato con Astrazeneca usufruendo della possibilità di utilizzare le dosi avanzate di vaccini a fine giornata. Come funzionano le liste di riserva?

Le liste di riserva per le dosi avanzate di vaccini a fine giornata

Scrive Scanzi:

L’ho ripetuto spesso in questi giorni, sia in tivù che durante le #ScanziLive: “Se a fine serata avanza una dose di qualsiasi vaccino, non c’è nessuno che la vuole, non rubo il posto a nessuno e se non la accetto io viene buttata via, chiamatemi. Che sia Moderna, Pfizer o Astrazeneca”.

Anche il generale Figliuolo è stato in merito molto chiaro, per esempio domenica in tivù da Fazio: “Le dosi eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano strategico nazionale”.

Esattamente quello che mi è accaduto stasera.

Buttare i vaccini dentro una pandemia è un sacrilegio, e Figliuolo (giustamente) ha fatto anche una ordinanza in merito, promuovendo in ogni modo l’uso di tutte le dosi disponibili.

Così, nel pieno rispetto delle regole, mi sono messo garbatamente nella lista dei disponibili al vaccino a fine giornata, per non buttare via nessuna dose altrimenti gettata via.

Oggi, come era naturale prevedere, molti non hanno trovato entusiasmante vaccinarsi con Astrazeneca dopo lo stop di tre giorni. C’è molta paura in giro. Molto scetticismo. Non poche dosi libere. E di sicuro non c’era la fila per vaccinarsi, anche se le disdette sono state per fortuna minori delle previsioni più nefaste.

A fine giornata, il responsabile di vaccinazione della mia zona mi ha informato che c’era una dose disponibile. Non mi ha stupito: ieri, in un sondaggio di Piazzapulita, più del 60% diceva di non voler fare Astrazeneca.

Come ci si può prenotare per farsi vaccinare con le dosi avanzate? Qualche giorno fa è stata firmata dal commissario straordinario per l’emergenza Covid Paolo Figliuolo l’ordinanza della Presidenza del Consiglio che prevede la somministrazione delle dosi “eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate per ottimizzare l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal Piano nazionale e le successive Raccomandazioni”. Le regioni si stanno attivando per preparare delle liste di riserva. Ad esempio in Toscana a breve sarà possibile prenotarsi sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, come spiega il responsabile della sanità digitale della Regione Toscana Andrea Belardinelli: “All’interno della varie categorie che già ci sono sul portale regionale per la vaccinazione, ogni volta che un cittadino entra e trova categorie in rosso gli viene chiesto se vuole essere inserito nella lista di riserva per quel punto vaccinale. Ci sarà scritto che non è un impegno è una possibilità quindi si viene messi in lista. L’idea è quella che il cittadino dica ‘sono disponibile a raggiungere in 30-40 minuti il punto vaccinale”. Il vaccino non sarà disponibile per tutti, almeno per ora: a poter mettersi in lista per le dosi avanzate di vaccino sarà chi appartiene al personale della scuola, delle forze dell’ordine, dei servizi del 118, delle associazioni di volontariato del trasporto sanitario e le persone nate fra il 1941 e il 1944. Ma ancora non pare che sul portale venga evidenziata questa modalità. Non mancano però testimonianze su “panchinari del vaccino“, ovvero persone che attendono pazientemente fuori dai centri vaccinali nell’eventualità che ci sia qualche fiala residua. Ma c’è anche chi racconta di essersi vaccinato dando la propria disponibilità al medico di famiglia e poi venendo richiamato. Ad esempio in un commento al post di Andrea Scanzi c’è chi spiega: “Il medico curante, il mio, in base ai suoi iscritti ha preso i riferimenti di chi gli ha chiesto, andando in base all’età, naturalmente,come e quando poteva fare. Sto parlando del metodo che ha seguito Scanzi… su base volontaria, tutto qua. Non ho detto che ci sono liste dove potersi iscrivere. Il mio nome e quello di mio babbo 68enne non lo ha segnato. Sono stata più chiara?”