Doppio femminicidio a Vicenza: uccide in strada la ex e poi fredda l’attuale fidanzata, prima di togliersi la vita

Una lunga scia di sangue, iniziata a sgorgare questa mattina – intorno alle 9.30 – nella provincia vicentina e proseguita nel corso della giornata. La prima a morire, colpita in strada con colpi da arma da fuoco, è stata Lidia Miljkovic, una 42enne di origini serbe (madre di due figli). Poi la fuga a bordo di un’automobile, in compagnia dell’attuale compagna dell’uomo (un bosniaco coetaneo della prima vittima) e il macabro ritrovamento nel pomeriggio: in quella vettura, infatti, sono stati trovati nel pomeriggio i corpi senza vita sia dell’uomo che dell’altra donna. Un doppio femminicidio a Vicenza, concluso anche con un suicidio.

Doppio femminicidio Vicenza, uomo uccide ex e attuale fidanzata

Una escalation di violenza mortale iniziato questa mattina nel quartiere Gogna di Vicenza. La prima vittima, Lidia Miljkovic, aveva appena accompagnato uno dei suoi figli a scuola quando è stata raggiunta dalla furia omicida di quell’ex compagno che l’ha freddata in strada con alcuni colpi di pistola. Immediatamente dopo la sparatoria è partita la caccia all’uomo, con tanto di posti di blocco della Polizia in tutta la provincia vicentina e l’utilizzo di elicotteri per sorvolare la zona. Dopo l’omicidio, le indagini si sono immediatamente rivolte sull’ex marito della donna che nel 2019 aveva ricevuto il divieto di avvicinamento alla vittima per via di alcune violenze denunciate.

L’identikit, dunque, è stato tracciato immediatamente e sono scattate le ricerche. Secondo alcuni testimoni, infatti, l’uomo era salito a bordo di un’automobile subito dopo aver sparato e ucciso l’ex compagna e su quella vettura c’era anche un’altra donna. E il corpo senza vita di quest’ultima è stato trovato nel pomeriggio al termine delle ricerche. La donna, la seconda vittima del doppio femminicidio Vicenza, era l’attuale fidanzata dell’uomo. E il suo corpo senza vita si trovava sul sedile del passeggero, vicino a un altro cadavere: quello dell’uomo che in mattinata aveva ucciso la ex. Secondo gli inquirenti, dunque, l’uomo ha ucciso prima l’ex in strada poi, durante la fuga, ha prima sparato anche all’attuale compagna per poi rivolgere quella stessa arma contro se stesso.