“Prendi questi semi e mettili in tasca. Così quando morirai cresceranno girasoli“. Una donna Ucraina affronta faccia a faccia un soldato russo “occupante e fascista” in un video pubblicato dalla Bbc. La cittadina si avvicina con lo smartphone già in modalità registrazione a uno dei due militari in piedi in un parco di una città non meglio specificata, caduta sotto il controllo degli invasori. “Chi sei?”, chiede avvicinandosi. “Abbiamo una missione. Prego, venga da questa parte”, le risponde l’uomo. “Che tipo di missione?”, domanda lei. “Sei russo?“, lo incalza. “Sì”, dice il soldato. “E che stai facendo qui?”, lo interrompe l’autrice del video. Il militare taglia corto: “Questa discussione non porterà a nulla”. A quel punto la donna lancia una sorta di maledizione contro l’invasore. Gli porge dei semi di girasole e gli dice: “Prendili e mettili in tasca così almeno cresceranno quando voi tutti morirete qui”.

La donna ucraina che “regala” semi di girasole ai soldati russi: “Cresceranno quando morirete qui” | VIDEO

“Take these seeds so sunflowers grow here when you die” Footage shows Ukrainian woman confronting armed Russian soldier Follow live coverage on Russia’s invasion of Ukraine: https://t.co/vPdkyzs8cg pic.twitter.com/4Rn56iNYb0 — BBC News (World) (@BBCWorld) February 25, 2022



Poi l’attacco: “Siete degli invasori, siete dei fascisti! Cosa state facendo nella nostra terra? Con tutte queste armi?”. Il soldato ribadisce: “In questo momento questa discussione non porterà da nessuna parte. Non peggioriamo questa situazione, per favore”. “Quale situazione?”, chiede la donna. Interviene un altro soldato russo, che dice qualcosa alla signora. Lei interrompe entrambi e inizia ad allontanarsi, mentre i militari le chiedono di non “peggiorare ulteriormente le cose”. “Come potrebbe ancora peggiorare?”, risponde lei, andando via.