Ancora violenze in Afghanistan: i talebani frustano una donna in strada | VIDEO

Ancora immagini di violenza che giungo direttamente dalle strade dell’Afghanistan. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato di come alcune donne, durante una manifestazione a Kabul, siano state fermate e colpite ripetutamente con una frusta. Oggi, attraverso un video pubblicato su Twitter dalla pagina Panjshir_Province (che raccogli diversi gravi episodi di violenza in molte città afghane), la storia si ripete con il video di una donna frustata dai talebani.

Donna frustrata talebani, le immagini delle violenze in Afghanistan

Non ci sono molte informazioni attorno a questo filmato. Non si conosce il luogo, né di quale “colpa” (le virgolette sono d’obbligo, visti i precedenti) si sia macchiata la donna. Nel video si sentono le urla e quel rumore sordo di una frusta che sferza l’aria prima di abbattersi su un corpo. Un evento che, purtroppo, si ripete quasi quotidianamente nei territori afghani, da quando i talebani hanno ripreso il potere entrando a Kabul.

E il video della donna frustata talebani è solo l’ultimo degli episodi documentati in questo lungo mese, iniziato alla vigilia di Ferragosto e che ha mostrato tutte le incoerenze di una missione partita 20 anni fa e bloccata dal ritorno dei talebani a poche settimane dal ventesimo anniversario dall’attacco alle Torri Gemelle. Perché, come abbiamo visto a ripetizioni, le donne sono le prime vittime di tutta questa situazione. Con loro anche i mezzi e gli operatori dell’informazione. I “trattamenti” poco democratici dei talebano, infatti, hanno colpito anche alcuni giornalisti (e video-maker) che si trovavano a Kabul per raccontare la situazione in Afghanistan.

2 journalists Taqi Daryabi & Nemat Naqdi, were detained, tortured & brutally beaten by Taliban for reporting protests. Liberals in India: So what? Atleast Taliban is doing press conference. Abhi 1000 laanatein bhejenge to all instruments of torture, dekhna sab condemn ho jayega pic.twitter.com/RLNmvfcC69 — Anshul Saxena (@AskAnshul) September 10, 2021

Loro sono un giornalista e un cameraman, finiti sotto la scure delle fruste dei talebani. La loro colpa? Aver ripreso e raccontato le proteste dei cittadini.