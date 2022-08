Un litigio futile culminato in un’aggressione: è quanto accaduto nella giornata di martedì 2 agosto a Ostiano

Donna accoltellata dal marito dopo una discussione sulla gestione del gatto: è accaduto nella giornata di martedì 2 agosto a Ostiano, comune in provincia di Cremona. Qui una coppia di coniugi avrebbe avuto una discussione nel loro appartamento in merito alla gestione di un gatto. La donna avrebbe infatti espresso il desiderio di voler tenere l’animale. Il marito invece era contrario.

Donna accoltellata dal marito a Cremona: cosa è successo

L’operaio, 55 anni e con vari precedenti, ha tentato di uccidere la moglie a coltellate. La donna, 52 anni, è stata colpita dal marito con quattro fendenti all’addome al culmine dell’ennesimo litigio. Trasportata all’ospedale maggiore di Cremona dal personale medico, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre le ferite. La donna, nonostante l’operazione sia andata a buon fine, è ancora ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. I carabinieri di Cremona, dopo essere giunti sul luogo del tentato omicidio hanno iniziato le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, dopo aver litigato con la propria moglie, sarebbe uscito dalla camera da letto e avrebbe preso un coltello da cucina appuntito e con lama seghettata. Rientrato nella stanza avrebbe trafitto l’addome della moglie per quattro volte, procurandole anche un taglio sul collo. La donna, colpita all’improvviso, non avrebbe avuto la possibilità di difendersi o scappare. L’uomo ha poi chiamato i soccorsi. Quando lo hanno bloccato, i militari hanno accertato che aveva bevuto degli alcolici. Il 52enne è stato arrestato per tentato omicidio e accompagnato presso il carcere di Cremona.