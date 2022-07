Abbandona il cane davanti al figlio legandolo ad un palo. E viene denunciata | VIDEO

Il filmato è stato girato a Foggia. La donna è stata identificata e denunciata sia per abbandono di animale che per maltrattamento di minore

Scende dalla propria auto con il figlio e con il cane al guinzaglio. Poi, mentre il piccolo gioca – evidentemente non capendo cosa stia succedendo -, la madre lega quell’amico a quattro zampe a un palo. Alla fine si allontana, con il bambino che inizia a capire cosa sta succedendo e scoppia in lacrime. Ma il pianto non ferma sua mamma e quella cagnolina, Kira, viene lasciata lì. Legata a un palo. Il video della donna abbandona il cane è stato pubblicato la scorsa settimana e ora la signora – immortalata da un passante – è stata identificata e denunciata.

Foggia, donna abbandona il cane a un palo tra i pianti del figlio. La Polizia Municipale ha individuato la donna e l’ha denunciata. Enpa sarà parte civile. Il cane, recuperato, è al sicuro. pic.twitter.com/TqG6Qc7fhT — Enpa Onlus (@enpaonlus) July 8, 2022

Donna abbandona cane davanti al figlio, denunciata

Questo filmato è stato condiviso dall’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) solo lo scorso 9 luglio, ma risale ad alcuni giorni precedenti. A pubblicarlo via social (con lo scopo di identificare la donna) è stata la pagina Facebook “Guerrieri Con la Coda – Protezione Animali e Ambiente“. Ma non si tratta di una storia di abbandono recente. Come spiegato da Anna Rita Melfitani, Presidente della suddetta associazione, il filmato risale addirittura allo scorso 1° giugno. Ma questa condivisione via social ha portato all’individuazione della donna. Nel frattempo, la piccola cagnolina (Kira) era stata salvata da una coppia che ora la tiene in stallo (cioè vive con loro, in attesa dell’adozione) nella propria abitazione.

E ora, la signora è stata denunciata alle forze dell’ordine. E non solo per abbandono di animale. Nei suoi confronti, infatti, ce n’è anche una per “maltrattamento di minore”. Perché nel video si vede la sofferenza psicologica del piccolo dopo essersi reso conto di quel che la madre aveva deciso e fatto. Nel filmato, infatti, si vede il bimbo voltarsi verso quella che era la sua cagnolina e la vede lì, ferma. Legata a quel palo. E inizia a piangere, mentre la donna lo prende per un braccio e lo porta via.