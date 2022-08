Perde il controllo del suv ed entra dentro il Bagno dei vip: “Strage sfiorata” | VIDEO

“Per fortuna non c’era nessuno sotto il gazebo, sennò erano morti, tutti”, il racconto dei testimoni

Attimi di panico a Forte dei Marmi quando, nel pomeriggio, un suv fuori controllo è entrato dentro il Bagno Piero, nota struttura della zona, amata da vip e da facoltosi industriali. L’auto, una Range Rover con targa straniera, ha distrutto parte della struttura e ha terrorizzato i presenti. L’incidente è stato documentato da un video che ha fatto presto il giro del web.

“Un boato, un botto tremendo, una velocità impressionante, poteva davvero essere una strage”, questi i commenti dei presenti, che hanno assistito allo schianto del suv e che adesso si rendono conto di aver rischiato grosso. Per fortuna, però, l’auto ha distrutto solo alcune cabine e tende, per poi finire la sua corsa sulla spiaggia. Non ci sarebbe nessun ferito, a parte la donna che era alla guida.

Donna 71enne perde il controllo del suv a Forte dei Marmi: ipotesi malore

A controllare la macchina, una 71enne, che ha riportato alcuni traumi ed è adesso ricoverata in ospedale. Gli inquirenti presumono che la donna, ancora in stato di shock, sia stata colpita da un malore e che per questo abbia premuto sull’acceleratore invece che sul freno, perdendo così il controllo del veicolo.

I presenti hanno subito sollecitato i soccorsi e sul posto sono giunti poco dopo i sanitari del 118, che hanno verificato le condizioni della 71enne, seguiti immediatamente dall’arrivo dei Carabinieri. La zona adesso è stata transennata.

Un testimone ha raccontato la dinamica dei fatti a Il Corriere della Sera e ha detto: “Ha tirato giù la pergola, l’ha sfasciata”. Poi, indicando un tratto di spiaggia vicino a un gazebo, ha concluso: “È finita là con la macchina. Per fortuna non c’era nessuno sotto, sennò erano morti, tutti. È partita da qua con l’acceleratore, sembrava che non avesse più frenato. Una cosa tremenda”. L’emozione è quella tipica del pericolo scampato, ma lo spavento è stato tanto.