Sono state estese in tutta Italia le ricerche di Domenico Massari, il 54enne che ieri sera ha ucciso a colpi di pistola la ex moglie Deborah Ballesio, 40anni, a Savona all’interno dei Bagni Acquario di via Nizza. E’ previsto nelle prossime ore anche un vertice in procura a Savona per fare il punto sulle indagini legate all’omicidio. La tragedia è avvenuta nella serata di ieri: l’uomo ha sparato alla ex mentre la donna, animatrice, stava lavorando all’interno del ristorante durante una serata di karaoke, davanti al pubblico che si trovava nel locale.

Domenico Massari: il killer di Savona ricercato in tutta Italia per l’omicidio dell’ex moglie

I colpi sono stati esplosi a bruciapelo: la donna è morta dopo un’ora di tentativi di rianimazione. Nella sparatoria sono rimaste ferite altre 3 persone, tra cui una bambina di 3 anni. Ieri sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, le indagini sulla ricostruzione sono affidate alla questura. Massari, scappato subito dopo aver sparato, è ancora in fuga. Sono tre le persone ferite ieri sera dai colpi di pistola esplosi da Domenico Massari, che ha ucciso la moglie in un locale a Savona, per poi darsi alla fuga. Tra di loro c’è anche una bimba, colpita di striscio da un proiettile. Era stata portata al San Paolo e, dopo le cure del caso, è stata dimessa nel corso della notte. Stamane, intanto, e’ previsto un vertice in procura per fare il punto anche sulle ricerche dell’uomo di cui si sono perse le tracce. Massari e’ ancora armato.

Nella sparatoria di ieri sera, avvenuta intorno alle 22.30 circa, e’ rimasta colpita a una gamba anche una donna di 55 anni, dimessa questa mattina con un mese di prognosi. Un’altra donna, invece, con alcune schegge nella gamba, e’ in osservazione al pronto soccorso: stando alle informazioni sanitarie, qualora non subentrassero complicazioni, dovrebbe essere dimessa in giornata. L’uomo che ha sparato, Domenico “Mimmo” Massari, e’ un meccanico disoccupato. Era gia’ stato condannato per stalking nei confronti dell’ex.

Mimmo Massari non è un ex carabiniere

Quando l’uomo è entrato nel locale, arrivando dalla spiaggia, aprendo il fuoco la donna stava partecipando a una serata di karaoke. La vittima è stata colpita da diversi proiettili, era la animatrice della serata. L’irruzione ha colto tutti di sorpresa al punto che si è sparsa la voce incontrollata che si trattasse di un attentato terroristico. Così l’uomo ha potuto avvicinarsi senza poter essere bloccato all’ex compagna a cui avrebbe sparato a distanza ravvicinata. La donna

è morta sul colpo.

In tutte le ricostruzioni della vicenda è stato scritto e detto che l’uomo è un ex carabiniere, ma l’Arma ha smentito oggi in mattinata. Tanti, infatti, i video in circolazione nelle ultime ore sui social – compatti nel dare l’addio alla donna morta tragicamente – dove Deborah Ballesio è ripresa più e più volte sorridente, microfono alla mano, mentre si esibisce da solista o in compagnia nelle varie serate di karaoke organizzate dai locali della riviera ligure o dove, raggiante, ringrazia il suo pubblico.

Deborah Ballesio: l’incendio del locale di Lap Dance

Un sorriso che non è stato spento nemmeno dal passato tragico che, sempre per mano dell’ex ora trasformatosi in omicida, l’ha vista protagonista. Le cronache locali del 2015 raccontano infatti dell’incendio devastante al night club ‘Follia’ di Altare. Il suo night club, un locale di lap dance, dato alle fiamme da Massari dopo aver incendiato anche la casa della donna a Plodio. Per questo l’uomo – ritrovato con delle ustioni sul corpo davanti al locale – era stato arrestato e condannato dopo il patteggiamento a 3 anni e due mesi di carcere. Prima ancora, raccontano ancora i quotidiani locali, Massari era stato già denunciato per stalking dalla ex e all’uomo era stato imposto il divieto di dimora a Plodio, Carcare e Millesimo. Ma la rabbia non lo ha fermato. Ieri il tragico epilogo.

