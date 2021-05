“Dalle isole ai codici leonardeschi, ecco cosa c’è in ballo nel divorzio tra Bill e Melinda Gates”

Ieri Bill e Melinda Gates a sorpresa hanno annunciato la fine del loro matrimonio dopo 27 anni di vita insieme; non ci sarebbe un accordo prematrimoniale e i due assicurano che continueranno a lavorare insieme alla loro fondazione: come verrà spartito il loro patrimonio?

Bill e Melinda Gates: chi ha chiesto il divorzio

“Continuiamo a condividere la fede della missione e continueremo il nostro lavoro insieme alla fondazione, ma non crediamo più di poter crescere come coppia nella prossima fase delle nostre vite”, si legge nella dichiarazione dei Gates. Secondo il sito TMZ è stata Melinda a chiedere il divorzio. Con un patrimonio di 130,5 miliardi di dollari, il cofondatore di Microsoft, che ha 65 anni, è quarto nella classifica degli più ricchi del mondo stilata da Forbes. I due si sono incontrati a Microsoft, dove Melinda, ora 56enne, lavorava sviluppando prodotti multimediali per la società. Si sono sposati nel 1994 a Lanai, isola delle Hawaii, ed hanno tre figli. Melinda ha lasciato Microsoft nel 1996 e venti anni fa è emersa dall’ombra del marito iniziando ad occuparsi, insieme al suocero Bill Gates sr., della fondazione. Nel 2008 poi Bill ha rinunciato agli incarichi operativi nella compagnia per occuparsi a tempo pieno insieme alla moglie alla Foundation. Nel 2014 si è anche dimesso dalla carica di chairman di Microsoft. Secondo le stime relative alla fine del 2019, la Foundation ha distribuito grant per un totale di 55 miliardi di dollari per programmi sanitari globali e per l’istruzione negli Usa. Sono stati gli stessi Bill e Melinda Gates a dare la notizia della decisione di divorziare, pubblicando ieri contemporaneamente una dichiarazione sui loro account Twitter in cui hanno assicurato che continueranno a lavorare insieme alla loro Foundation, la più grande organizzazione filantropica più grande del mondo. “Dopo aver riflettuto a lungo ed aver lavorato moltissimo sulla nostra relazione, abbiamo deciso di chiudere il nostro matrimonio”, hanno scritto.

Il patrimonio da spartire nel divorzio Gates

Né Bill né Melinda Gates soffriranno mai la fame, questo è certo: lui possiede un patrimonio stimato di 133 miliardi di dollari, lei di 70, senza contare quell’1% di azioni Microsoft che da sole ne valgono ben 7. Inoltre la fondazione Bill e Melinda Gates possiede asset che ammontano a circa 50 miliardi di dollari. Proprio la Gates Foundation ha reso noto che Bill e Melinda “rimarranno co-presidenti e trustee della fondazione”. E “non sono previsti cambiamenti ai loro ruoli o all’organizzazione”. E pensare che avevano deciso di sposarsi con una lista dei “pro e contro” il matrimonio sulla lavagna, come aveva rivelato la stessa coppia durante la serie di Netflix ” Inside Bill’s Brain”, realizzata nel 2019. “Doveva prendere una decisione”, ha detto ridendo Melinda raccontando di quando aveva scoperto la lista. “Ho valutato l’idea del matrimonio molto seriamente”, ha aggiunto Bill durante l’intervista del documentario. I due si erano conosciuti ad una cena a New York nel 1987, poco dopo che Melinda era entrata a lavorare come product manager alla Microsoft. Dopo essere stati insieme per un po’, “tenevamo molto l’uno all’altra e c’erano solo due possibilità: o ci lasciavamo o ci sposavamo”, raccontò ancora nel documentario Gates rievocando la sua lista di pro e contro. Mentre Melinda spiegò che i dubbi del futuro marito riguardavano il suo impegno professionale: “voleva sposarsi, ma non sapeva se poteva veramente impegnarsi ed insieme continuare a guidare Microsoft”. Alla fine la coppia si è sposata nel 1994 e due anni dopo Melinda ha lasciato la compagnia per concentrarsi sulla famiglia e di tre figli: Jennifer, che ora ha 25 anni, Rory, 21, e Phoefe, 19.

I due avevano fino ad ora la loro residenza ufficiale a Seattle: una magione del valore di 125 milioni di dollari, con delle particolarità non comuni. Conoscete qualcun altro che ha due biblioteche sotterranee in cui è custodito un codice leonardesco che da solo vale 30 milioni di dollari? La “mansion” di Seattle comprende anche sette camere da letto, 18 bagni, home cinema in stile art déco con 20 posti a sedere e una sala da pranzo da 300 metri quadri con 24 posti a sedere. Ma Bill e Melinda possiedono anche una grande villa affacciata sull’Oceano. Una delle tante dimore che appartengono alla coppia che ora che è divisa dovrà anche decidere come spartire il ranch di Santa Fe o quello nel Wyoming chiamato Irma Lake Lodge, una “catapecchia” che vale appena 9 milioni di dollari. Non mancano le distese sterminate di terreni agricoli: più di 1.000 chilometri quadrati suddivisi in quasi 20 Stati negli Usa, in maggioranza in Louisiana, Arkansas e Nebraska, senza farsi mancare l’Arizona e lo stato di Washington. Male che vada litigheranno su chi andrà a passare le vacanze nell’isola che possiedono di fronte al Belize, un paradiso tropicale da togliere il fiato.