La risposta della Lega al calo dei matrimoni religiosi è un bonus da 20 mila euro per chi decide di sposarsi in chiesa

La Lega ha presentato oggi alla Camera un Disegno di legge che prevede l’istituzione del bonus di cui potrà beneficiare solo chi è cittadino italiano da almeno dieci anni e ha un reddito non superiore a 23 mila euro. Il primo firmatario della proposta di legge è il deputato leghista Domenico Furgiuele, ma la notizia è stata riportata su Twitter dall’account Ultimora.net – POLITICS e poi dal quotidiano La Repubblica, attirando varie critiche degli utenti.

Matrimoni religiosi in calo, la #Lega presenta un ddl alla #Camera: bonus fino a 20 mila euro solo per chi si sposa in chiesa. I beneficiari devono avere la cittadinanza da almeno 10 anni e un reddito non superiore a 23 mila euro@ultimora_pol — Ultimora.net – POLITICS (@ultimora_pol) November 20, 2022

Bonus matrimonio religioso: la Lega ci riprova?

Una proposta molto simile era stata già presentata dalla Lega qualche anno fa. Le persone sotto i 35 anni che avrebbero deciso di sposarsi in chiesa avrebbero beneficiato di una detrazione delle spese fino 20 mila euro, anche in quel caso ne avrebbero beneficiato solo le persone con un reddito inferiore a 23 mila euro. Anche il questo caso il Disegno di legge presentato alla Camera nel 2o18 aveva come primo firmatario Domenico Furgiuele ed era stato sottoscritto da altri 51 deputati. Già quando era stato presentato il Disegno di legge di Furgiuele erano sorte alcune polemiche sul fatto che un bonus di questo genere, riservato solo alle coppie che decidono di sposarsi in chiesa, fosse discriminatorio e poco inclusivo per esempio nei confronti delle persone non cristiane o non credenti.

Allo stesso modo, dopo che Ultimora.net – POLITICS e La Repubblica ha riportato questa notizia, in molti hanno espresso il proprio disaccordo e criticato il Disegno di legge soprattutto sui social network, sottolineando quanto la proposta sia anacronistica e discriminatoria e sottolineando la laicità dello Stato italiano.