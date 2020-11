Quelli che filmano il disabile che sta morendo dopo una caduta

Un uomo di 60 anni disabile è morto su un marciapiede di una strada centrale di Vittoria, in provincia di Ragusa. Era caduto salla sua sedia a rotelle. Qualcuno vedendo la scena però non ha pensato di chiamare i soccorsi. Il suo primo istinto è stato invece quello di tirare fuori lo smartphone e filmare la scena di un uomo che muore

Un uomo di 60 anni disabile è morto su un marciapiede di una strada centrale di Vittoria, in provincia di Ragusa. Era caduto salla sua sedia a rotelle e non sono ancora chiari i motivi del decesso. Pare che la caduta possa essere stata causata da un malore. Qualcuno dice di aver visto l’uomo toccarsi il petto poco prima. Qualcuno, racconta il Corriere, vedendo la scena però non ha pensato di chiamare i soccorsi. Il suo primo istinto è stato invece quello di tirare fuori lo smartphone e filmare la scena di un uomo che muore. E poi hanno pubblicato tutto sui social La famiglia del disabile li ha denunciati: