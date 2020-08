Il tutto è accaduto nella stazione di Ponte Mammolo della linea B. Il video riprende una scena di sabato sera ed è stato pubblicato sul gruppo Welcome to favelas

Un dipendente di ATAC ha dato un calcio in pieno petto a un utente: sembra che prima il viaggiatori avesse sfondato il pannello presente ai tornelli dedicati ai disabili. Il tutto è accaduto nella stazione di Ponte Mammolo della linea B. Il video riprende una scena di sabato sera ed è stato pubblicato sul gruppo Welcome to favelas.

Il video del dipendente ATAC che dà un calcio in petto a un utente

Atac ha fatto sapere di aver immediatamente avviato gli accertamenti non appena ha avuto contezza del filmato e ha già provveduto all’allontanamento provvisorio dalle attività lavorative del dipendente responsabile del gesto che, a prescindere dalla dinamica che verrà accertata, l’azienda giudica “di assoluta gravità”.