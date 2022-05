Il borbottio del regista D’Innocenzo che per alcuni era una bestemmia | VIDEO

Durante la notte dei David di Donatello, condotti da Drusilla Foer e Carlo Conti, un momento particolare ha attirato l’attenzione dei fan: mentre i Fratelli D’Innocenzo erano sul palco per assegnare la statuetta al Miglior Esordio Alla Regia (vinta da Laura Samani per il film “Piccolo Corpo”, ndr), durante l’apertura della busta si sente una esclamazione pronunciata a denti stretti che potrebbe apparire una bestemmia. Il caso è stato sollevato in particolare su Twitter, dove hanno iniziato a circolare video del “momento incriminato”.

Il borbottio del regista D’Innocenzo che per alcuni era una bestemmia

Per ora nessun chiarimento è giunto né dalla direzione artistica né dai diretti interessati. Possibile che si sia trattato di un momento di nervosismo per la difficoltà ad aprire la busta con il nome del vincitore. La scena non ha oscurato l’intera cerimonia, che è andata avanti in grande stile: non è neanche lontanamente paragonabile con quanto accaduto durante la notte degli Oscar, con il famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock per una battuta sull’alopecia di sua moglie.