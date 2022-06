Digital marketing: perché è importante investirci per la propria azienda

Il Global Digital Report, presentato da We Are Social, parla chiaro circa l’utilizzo di strumenti digitali nel nostro Paese: secondo l’analisi sono ormai 51 milioni gli italiani connessi a internet, con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente. Le piattaforme social hanno visto una crescita non indifferente (+5,4%) e nel complesso l’Italia si sta dirigendo verso una sempre maggiore digitalizzazione. Questo è lo scenario in cui si collocano le aziende oggi giorno, il cui compito di aggiornarsi sui trend e sulle strategie di marketing digitale è ormai imprescindibile. Infatti, possiamo dire che è in atto una vera e propria rivoluzione digitale, in cui spesso però è facile perdersi. Cerchiamo quindi di fare chiarezza sul vasto mondo del marketing online e come i brand possono trarne vantaggio.

Cos’è il marketing digitale e in quali ambiti si divide?

Il digital marketing viene definito come l’insieme di attività di marketing che si svolgono online tramite l’utilizzo di un device, come il computer o lo smartphone. Le aziende possono sfruttare quindi i canali digitali, siano questi i social network o i motori di ricerca, per raggiungere potenziali clienti. Questo tipo di attività prevede anche lo sviluppo di una propria rete commerciale, l’analisi dei trend di mercato e la creazione di offerte basate sul profilo del proprio target di riferimento. Talvolta l’attività online può affiancarsi alla comunicazione tradizionale, altre volte invece è la sola presente nella strategia di marketing del brand. Basti pensare agli e-commerce, i quali non possedendo uno store fisico ma si affidano completamente ai professionisti del web.

Il digital marketing è sicuramente un mondo complesso e composto da diverse macro categorie all’interno delle quali si sviluppa tutta la strategia comunicativa dell’attività.

Di seguito riportiamo alcune di queste categorie:

Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO);

Content Marketing;

Social media marketing;

Pay Per Click (PPC);

Marketing di affiliazione;

Automazione del marketing;

Email Marketing;

Inbound marketing.

Come puoi immaginare, queste si suddividono a loro volta in ulteriori settori sempre più specifici nei quali operano diversi professionisti che spesso svolgono il proprio lavoro come freelance. Si parla infatti di grafici, copywriter, SEO specialist, social media manager, sviluppatori web ecc. Ognuno di loro opera nella propria area di competenza, permettendo di concretizzare una strategia di comunicazione studiata appositamente per il marchio.

I vantaggi del marketing digitale per la tua azienda

Come abbiamo visto, la comunicazione online è ormai imprescindibile per ogni tipologia di azienda, dalle grandi multinazionali alle piccole e medie imprese local, passando anche per gli small business che operano principalmente sul web.

Il marketing digitale ti aiuta a raggiungere un pubblico non soltanto più ampio rispetto a quello che potresti raggiungere con i media tradizionali, ma anche più specifico. Di conseguenza, puoi comunicare direttamente con potenziali clienti che hanno maggiori probabilità di acquistare il tuo prodotto o servizio perché rientrano nelle caratteristiche del tuo cliente ideale oppure perché hanno già mostrato un interesse nei confronti del tuo brand. Selezionare il pubblico di riferimento significa per un’azienda poter investire il proprio budget su clienti realmente interessati. Questo aspetto è fondamentale in quanto rende il marketing digitale molto più conveniente rispetto a quello tradizionale.

Il marketing online, inoltre, ti consente di competere anche con i concorrenti più grandi del tuo settore. Per una piccola impresa, infatti, non è facile farsi largo tra la folla, soprattutto se nel proprio settore vi sono marchi importanti disposti a investire notevolmente in spot televisivi e in campagne nazionali. Grazie a una buona strategia di marketing digitale è però possibile posizionarsi nella propria nicchia di riferimento e distinguersi.

L’ultimo vantaggio riguarda la facile misurabilità dei risultati. Il marketing digitale infatti fornisce una visione completa e quasi in tempo reale dei risultati ottenuti a fronte dei costi. In questo modo potrai apportare modifiche alla tua strategia in modo costante.

Da dove iniziare?

Quando si è agli inizi è molto facile sentirsi spaesati, per questo è bene tenere a mente alcuni step principali che ci aiuteranno a fare chiarezza all’interno della comunicazione web del brand. In primo luogo è importante definire gli obiettivi e il budget che si può mettere a disposizione. Dopodiché si può iniziare ad analizzare i propri prodotti e servizi, i valori e la mission del brand e il pubblico di destinazione.

Soltanto avendo ben chiare tutti questi aspetti si può iniziare a creare un proprio piano di comunicazione sfruttando le risorse digitali che riteniamo più opportune.