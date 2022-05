Con un podcast pubblicato su ByoBlu, Diego Fusaro prende le parti di Alessandro Orsini, il professore e sociologo della Luiss al centro del dibattito pubblico dall’inizio della guerra in Ucraina. “Quali sono le ragioni dell’astio nei suoi confronti?”, si chiede il filosofo prima di iniziare un lungo panegirico in difesa di uno degli ospiti più spesso invitati negli ultimi tempi dai talk show italiani. “Si è da subito sottratto dalla presa del pensiero unico politicamente e geopoliticamente corretto, che ha già deciso che è tutta colpa di Putin. Ha fatto valere una posizione ampiamente critica, non per fare un elogio sperticato della Russia. Ma per mostrare anche l’altra faccia della Luna, per adombrare le criticità dell’Occidente che pensa di essere l’altra faccia della storia e che invece forse molte macchie ha”. Per Fusato infatti “Molte sono le responsabilità dell’Occidente nella guerra in Ucraina”, al punto da dichiarare: “Condanniamo questa guerra condannando chi l’ha avviata, gli Stati Uniti”.

Le lodi di Diego Fusaro a Orsini. Su ByoBlu

Ancora su Orsini: “Sicuramente è una persona pacata, riflessiva, che porta argomenti talvolta radicali argomentando, senza usare dogmatismi e senza insultare. Non basta a far sì che le sue tesi vengano accettate. Il pensiero unico ammette la libertà di pensiero solo all’interno di un perimetro prestabilito. Se non lo si accetta, si è oggetto di una damnatio permanente, che nel caso di Orsini diventa un gioco al massacro, come se comparisse con una “X” rossa sul proprio corpo e con la scritta ‘sparate’. Il pensiero unico finge di essere inclusivo e tollerante, ma dove si crea una resistenza e la capacità di pensare fuori dagli schemi, ecco che rivela tutta la sua intolleranza”. Ma Fusaro Loda il “coraggio” del sociologo: “Ogni volta si ripresenta. Qualcuno dice che lo faccia per narcisismo, a noi piace pensare che lo faccia per amore della verità. Di quanti Orsini avrebbe bisogno l’Italia oggi?”.