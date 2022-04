Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha risposto a Leonardo DiCaprio dopo che l’attore e ambientalista di Hollywood aveva incoraggiato i giovani del paese a votare alle elezioni del prossimo 2 ottobre per eleggere il presidente ed il vice-presidente della Repubblica Federale del Brasile. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga il 50% dei voti, un secondo turno si terrà il 30 ottobre. “Il Brasile ospita l’Amazzonia e altri ecosistemi critici per il cambiamento climatico. Quello che succede lì è importante per tutti noi e il voto dei giovani è fondamentale per guidare il cambiamento per un pianeta sano”, ha scritto ieri DiCaprio su Twitter.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change.

What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) April 28, 2022

Leonardo DiCaprio invita a votare contro Bolsonaro per salvare l’Amazzonia

L’appello è quindi a votare contro le politiche dell’attuale presidente, molto criticato per gli innumerevoli tagli alle tutele ambientali. Bolsonaro ha però risposto all’attore: “Grazie per il tuo sostegno, Leo! È davvero importante che tutti i brasiliani votino alle prossime elezioni. Il nostro popolo deciderà se vuole mantenere la nostra sovranità sull’Amazzonia o essere governato da imbroglioni che servono interessi speciali stranieri”.

– Thanks for your support, Leo! It’s really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! 👍 https://t.co/kg3b6rmPCw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 29, 2022



Nel 2019 DiCaprio ha donato 5 milioni di dollari per finanziare una maggiore protezione della foresta pluviale amazzonica, mentre Bolsonaro – entrato in carica proprio quell’anno – è stato accusato di aver consentito un’accelerazione della deforestazione nella regione, chiudendo un occhio su agricoltori e taglialegna che hanno disboscato l’area. Secondo i dati satellitari del governo, il numero di alberi abbattuti nell’Amazzonia brasiliana a gennaio di quest’anno ha superato di gran lunga la deforestazione dello stesso mese dell’anno scorso. Non è la prima volta che Bolsonaro e DiCaprio si scontrano sulla questione. Nel 2019 il presidente brasiliano accusò l’attore – senza addurre alcuna prova – di “finanziare incendi in Amazzonia”, parlando di presunte Ong critiche nei suoi confronti che per screditarlo avrebbero intenzionalmente dato fuoco a vaste aree della foresta. L’anno scorso, DiCaprio si è unito a decine di altre celebrità per esortare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a non firmare alcun accordo ambientale con il Brasile a causa della crescente deforestazione in Amazzonia.