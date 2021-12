L’attrice e cantante Diana Del Bufalo in una diretta Instagram ha detto di non essere vaccinata perché il suo medico gliel’ha sconsigliato per via del suo “cuore ballerino”

Nel corso di una diretta Instagram seguita da circa 3mila persone, l’attrice Diana Del Bufalo ha confidato di non aver fatto il vaccino contro il Covid per motivi di salute. “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo – ha detto – ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”. Che non fosse vaccinata si evinceva già da alcuni video pubblicati da lei in estate.

Raga: non Diana del Bufalo che non si vaccina, però poi si lamenta se non la fanno entrare da qualche parte… 🤡 pic.twitter.com/FnKZ4KVe9U — Nicole ~ SAW NWH x2🦁⧗ (@wizavengers) July 17, 2021

La diretta Instagram in cui Diana Del Bufalo dice di non essere vaccinata perché le è stato “sconsigliato”

L’attrice e cantante, voce del personaggio del film Disney Encanto e prossimamente protagonista della seconda stagione di LOL su Amazon Prime, non ha specificato quale sia la patologia di sui soffre, che avrebbe indotto il suo medico di base – stando alla sua ricostruzione – di farsi inoculare il farmaco. Della diretta sul suo profilo Instagram da 1,7 milioni di follower non è rimasta traccia, se non uno spezzone pubblicato su Twitter dal giornalista Domenico Marocchi dopo che qualcuno le aveva chiesto “Ti rendi conto di cosa stai dicendo?”. “Ancora? Ma perché?”, ha risposto l’attrice. “Io non lo sto evitando. Cosa volete sapere? Ditemi, vi rispondo. Dio mio. Ma perché dobbiamo parlare ancora del vaccino?”. Diana Del Bufalo finisce nuovamente nel mirino dei social dopo la polemica che si scatenò su di lei in seguito alle sue parole a favore del cat calling.

Risposta a chi le scriveva “Ti rendi conto di cosa stai dicendo?” pic.twitter.com/CFXQWW9rpy — Domenico Marocchi (@domenicomarock) December 30, 2021

Chi ha problemi di cuore deve assolutamente vaccinarsi

È comunque importante ricordare però che, stando alle linee guida Aifa, le persone con “malattie croniche, diabete, tumori, malattie cardiovascolari” devono vaccinarsi perché in caso di contagio da SARS-CoV-2, sono quelle più a rischio di una evoluzione grave della patologia COVID-19. Il professor Giulio Stefanini, cardiologo dell’istituto Humanitas, ha precisato che “I pazienti con malattie cardiocircolatorie possono stare assolutamente tranquilli: il vaccino non ha nessun effetto negativo sulla patologia. Durante le fasi di sperimentazione dei vaccini sono stati infatti inclusi anche pazienti con patologie cardiocircolatorie ed è stata dimostrata l’efficacia e la sicurezza di questi vaccini”. Stesso discorso per chi soffre di ipertensione e aritmie. Non vi sono inoltre interazioni tra vaccino e farmaci per mantenere sotto controllo la salute del cuore. Allo stesso modo, i farmaci non riducono la loro efficacia per colpa del vaccino. L’unica controindicazione è per chi assume anticoagulanti: l’iniezione potrebbe generare un ematoma sul braccio, perciò si consiglia di farsi iniettare il vaccino prima di assumere il farmaco.