Luigi e Matteo non si parlano più. Dopo lo shock del defollowing su Instagram, un’altra notizia terribile colpisce gli appassionati di Piccoli Problemi di Cuore – Parlamento edition. E a darla è lo stesso Di Maio nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

«Con Salvini oramai parlo soltanto in Consiglio dei ministri». Addirittura?

«Prima c’era una collaborazione maggiore e al di là dei rapporti personali tutto è cominciato quando è scoppiato il caso Siri». Qualcuno dice che le vostre liti ormai quotidiane siano soltanto una messinscena…

«No, no, è tutto vero. Ripeto la tensione è partita con il caso Siri».

E’ un classico: il triangolo no, Di Maio non lo aveva considerato. Ma adesso è così arrabbiato che passa agli insulti: «A breve Junker e Salvini si

daranno la mano, non sono incompatibili: Orbán, Le Pen e Juncker dicono la stessa cosa sia sull’immigrazione che sull’austerity». Ora, non per essere troppo amanti degli spoiler, ma andrebbe ricordato che chi diceva le stesse cose sui taxi del mare erano lui e Salvini, ad esempio. Ma questi sono dettagli. Siccome stiamo parlando di amore, segnaliamo che con tanto amore Di Maio e Salvini continuano a farsi governo e opposizione da soli, con il risultato di occupare tutto lo spazio politico italiano con le loro liti. Quando il 27 maggio faranno pace con una cena a lume di candela non dite che non vi avevamo avvertito.

Leggi anche: Francesca Pascale e Matteo Salvini “lercio buffone”