Muore Desmond Tutu, arcivescovo sudafricano simbolo della lotta all’apartheid

Premio Nobel per la pace e uno dei simboli della lotta all’apartheid, l’arcivescovo sudafricano Desmond Tutu si è spento all’età di 90 anni. A darne notizia la presidenza del Sudafrica, come riporta l’Adnkronos.

Desmond Tutu, l’arcivescovo che ha contribuito a guidare il movimento che ha posto fine al governo della minoranza bianca in Sudafrica, è morto all’età di 90 anni. “La scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu è un altro capitolo del lutto nell’addio della nostra nazione a una generazione di eccezionali sudafricani che ci hanno lasciato in eredità un Sudafrica liberato. Uomo di intelligenza straordinaria, integro ed imbattibile contro le forze dell’apartheid, era al tempo stesso tenero e vulnerabile nella sua compassione verso quanti avevano patito l’oppressione, l’ingiustizia e la violenza e per gli oppressi e gli oppressori del mondo intero”, così il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, ha annunciato la morte di Tutu.

Tutu è stato il primo arcivescovo anglicano nero di città del Capo e ha sempre lottato per difendere gli oppressi e coloro che non avevano diritti. Tante le sue iniziative politiche rivolte ad abbattere le differenze tra bianchi e neri nel Paese che lo hanno portato a ricevere il Nobel per la Pace nel 1984. È stato anche presidente della commissione Truth and Reconciliation Commission che aveva il compito di indagare sulla violazione dei diritti umani. Sarebbe stata coniata da lui la frase Rainbow Nation, nazione arcobaleno, per descrivere il suo paese.

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, su Twitter: “Rattristato per la notizia della scomparsa dell’arcivescovo emerito Desmond Tutu. Premio Nobel per la pace nel 1984, è stato un gigante nella lotta contro l’apartheid in Sudafrica, una vera ispirazione. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e al popolo del Sud Africa”.

