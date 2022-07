Denis Dosio torna a far parlare di sé con un video in cui si mostra in lacrime di fronte ai suoi fan e annuncia la chiusura del suo profilo Instagram. “Pensate sia un gioco? Io non mi sto divertendo. Vi diverte far chiudere profili di persone solo perché non vi piacciono? Non avete idea di quanto tempo io ci abbia messo per creare la mia realtà. Ad agosto dovevo andare ad Ibiza invece devo andare nel cantiere di mio zio a lavorare con lo scalpello. Io non ci torno a lavorare, non sotto trenta gradi”.

Denis Dosio che piange disperato perché non vuole lavorare ⚰️⚰️⚰️⚰️

pic.twitter.com/hsy3jvVYDt — Mery (@goddessofnight_) July 20, 2022

Si tratta però di uno scherzo: alla fine del video infatti lo si vede sorridente in spiaggia: “Ma per caso ci stavi credendo? Fatti dire una cosa: non me ne frega un ca**o”. Il suo profilo è stato chiuso per via dei contenuti particolarmente spinti che l’influencer propone. Nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stato espulso per aver bestemmiato in diretta. Tiktoker come Giulia Paglianiti e Anna Ciati lo hanno preso in giro, ma lui ha risposto così agli attacchi. I suoi guadagni si dividono tra Instagram, TikTok e Onlyfans.