Innovazione per le PMI, grazie all’intelligenza artificiale che calcola l’indice di innovazione

Calcolare il livello di innovazione delle imprese, così da avere un quadro esatto della situazione in cui si trovano e capire quali misure adottare per implementare la crescita aziendale. Grazie alla piattaforma Delfi.ai ideata da Mare Group si offre un supporto nello sviluppo tecnologico delle PMI, aiutandole a intraprendere tutti gli step necessari per cogliere le opportunità della Digital Transformation.

Delfi.ai: l’intelligenza artificiale al servizio delle PMI

Se c’è un aspetto la cui importanza è fondamentale per le realtà del business è l’innovazione. In seguito alla digitalizzazione, dotarsi degli strumenti di ultima generazione per quanto riguarda l’informatica è fondamentale non solo per le grandi aziende, ma anche per quelle di piccole e medie dimensioni: il tessuto dell’economia italiana.

La piattaforma Delfi.ai nasce all’interno di un contesto di questo tipo e con un intento ben preciso: quello di permettere non solo agli attori economici che hanno più risorse ma anche a quelli di dimensioni più piccole di accedere a strumenti diversamente difficili da avere a disposizione, così da migliorare il proprio fatturato. Come? Utilizzando, a costo zero, gli strumenti dell’intelligenza artificiale.

Il progetto è realizzato da Mare Group, una società che è a sua volta l’evoluzione di Mare Engineering, fondata nel 2001 con l’intento di essere a fianco delle grandi aziende. In oltre vent’anni di esperienza Mare Group ha registrato una costante espansione, acquisendo realtà nazionali e internazionali e implementando così un know how già di alto livello. Con un fatturato di 30 milioni di euro e oltre 300 tra collaboratori e dipendenti, rappresenta il primo gruppo per capitale sociale nel Sud Italia, nonché una delle 30 PMI più importanti a livello nazionale. Con Delfi.ai propone delle soluzioni concrete e accessibili per tutte le imprese, permettendo loro di implementare il proprio fatturato, partendo dall’aspetto che più di ogni altro è capace di fare la differenza: l’innovazione, appunto.

Innovazione? Sì, ma a costo zero

Attraverso Delfi.ai si calcola l’indice di innovazione di ogni impresa. Un percorso di innovazione a costo zero la cui attivazione risulta semplice, complice una dashboard intuitiva e user friendly, in grado di dare risposte concrete e a misura della singola realtà. Per accedere ai servizi è sufficiente inserire la partita iva e un contatto e-mail.

Che cosa mette a disposizione Delfi.ai? In primo luogo il calcolo dell’indice di innovazione dell’impresa, con un report realizzato tramite l’intelligenza artificiale consente di avere una panoramica precisa della situazione. In secondo luogo realizza un’analisi per quanto riguarda il settore in cui opera l’impresa e come si comportano i suoi diretti competitors: in questo modo i manager e chi prende le decisioni riescono a capire quali sono i punti di forza e quali quelli di debolezza. Non solo, sempre attraverso la tecnologia digitale vengono individuati i bandi e i sostegni più validi tra quelli disponibili, a cui poi è possibile accedere in autonomia.

Per il futuro sono in programma tante nuove funzioni, tra cui lo sviluppo all’interno della piattaforma di una chat dedicata e la realizzazione di quattro percorsi di innovazione, in grado di fornire soluzioni tailor made. Uno sguardo, quello di Mare Group, che si conferma ancora una volta al passo con i tempi e capace di offrire risposte concrete per le PMI.