Nella puntata di ieri 9 giugno di Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio si parla di reddito di cittadinanza: in studio diversi imprenditori che spiegano la loro esperienza durante alcuni colloqui con percettori del sussidio che chiedono pagamenti in nero per continuare a incassarlo e integrarlo con alcune centinaia di euro, collegati da remoto una delegazione di persone che difende la misura cardine del Movimento 5 Stelle perché ne usufruisce. Durante la trasmissione era anche intervenuta Giorgia Meloni per sostenere l’abolizione del sussidio.

Del Debbio si becca un “vaffa” in diretta dall’uomo stanco delle critiche al reddito di cittadinanza | VIDEO

Un uomo prende la parola dopo aver ascoltato quanto detto da un imprenditore scontento perché il reddito di cittadinanza fa allontanare le persone dall’ambito in cui opera, quello della ristorazione: “Noi speravamo di arrivare in una trasmissione dove era possibile ragionare su come superare i limiti del reddito di cittadinanza. Io però sto registrando un atteggiamento di aggressione, di chi vuole fare sempre la stessa discussione”. Il conduttore Paolo Del Debbio si inalbera immediatamente: “Ascolti, qui stanno parlando tutti, il primo che ha aggredito è uno di voi, quindi se ci vuole stare in questa trasmissione ci sta, se le fa schifo se ne torni a casa”. Per tutta risposta l’ospite in collegamento replica: “Andate a fare in c***, siete una vergogna”. “Non avete intenzione di parlare dei percettori”, gli fa eco un’altra persona del gruppo in collegamento. “Lei è una vergogna”, chiosa Del Debbio, prima di andare avanti con la scaletta del programma.