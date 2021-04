Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca si scaglia contro il piano vaccini e l’ordinanza del generale Figliuolo che prevede la somministrazione dei vaccini per fasce di età, prima terminando gli over 80 e poi a seguire i citaddini dai 79 ai 70 anni

De Luca contro il governo Draghi: “Non vaccineremo per fasce di età”

“La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità. Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che, una volta completati gli ultra 80enni, noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età”, ha spiegato De Luca, questa mattina a Benevento per l’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria Benevento. “Dedicheremo la struttura pubblica per curare i fragili e le persone anziane, ma – ha aggiunto De Luca – lavoreremo su due piani e lavoreremo anche sui settori economici, perché se decidiamo di andare avanti solo per fasce d’età, quando avremo finisce le fasce d’età l’economia italiana sarà morta. Abbiamo deciso di privilegiare un comparto importante dell’economia campana che è quello turistico e non possiamo vaccinare ad agosto, altrimenti perdiamo un altro anno”. De Luca ha spiegato che “procederemo come abbiamo deciso: priorità assoluta a ultra 80enni e fragili, ci saranno strutture della sanità pubblica dedicate a questo obiettivo, ma ci sarà un’altra parte delle strutture pubbliche che si impegnerà a vaccinare settori economici. Abbiamo bisogno di tutelare la salute ma anche di dare il pane alla gente. La nostra linea è diversa da quella che ha scelto il Governo: tutela delle persone fragili, ma anche rilancio delle attività economiche”. Il presidente della Campania infatti ha poi precisato che intende rendere le isole della regione una priorità: “Vogliamo partire dalle isole per due ragioni: la prima perché, ovviamente, abbiamo una dimensione limitata, abbiamo poche decine di migliaia di persone e quindi la vaccinazione si fa rapidamente. La seconda è perché lo capiamo tutti che Ischia e Capri sono dei marchi turistici di valore mondiale e quindi trainano tutto il turismo della regione e anche dell’Italia. Un conto è stare così, un conto – ha aggiunto De Luca – è poter fare da oggi una campagna di promozione turistica sul piano mondiale prima di farsi sottrarre turismo dalla Grecia e dalla Spagna, che ha già cominciato a immunizzare le Baleari. Non è possibile che dobbiamo arrivare sempre in ritardo”