Si chiama Davide Giri, 30 anni, lo studente italiano di dottorato ucciso a coltellate la notte scorsa a New York. La conferma è arrivata dal Presidente della famosa università, che ha anche reso noto che un altro italiano è stato ferito. A riportare la notizia è stato il “Daily Beast”, che cita come fonte proprio la preside della Columbia University Lee Bollinger.

La notizia ricevuta dal padre mentre faceva lezione

La notizia si è diffusa rapidamente in Italia e, in particolare ad Alba (Cuneo), dove Davide Giri è cresciuto e dove vivono ancora i suoi genitori. Il padre Renato, professore di Matematica al liceo di Alba, è stato raggiunto dalla notizia mentre stava facendo lezione.

La dinamica dell’aggressione

Davide Giri si trovava ad Harlem, tra la 123esima Street West e Amsterdam Avenue, alle 23 di giovedì quando ha subito un’aggressione che gli è stata fatale. Il ragazzo è stato raggiunto da diverse coltellate all’addome, mentre un altro uomo, che è stato identificato in un 27enne turista anche lui di nazionalità italiana, è rimasto solamente ferito e se la dovrebbe cavare. Non c’è stato, invece, nulla da fare per Giri, che era già morto quando è arrivato al Mount Sinai Morningside Hospital, dove era stato trasportato d’urgenza. Il responsabile, secondo le prime ricostruzioni, è un 25enne già fermato dalle forze dell’ordine, mentre stava minacciando una terza persona con un grosso coltello da cucina. Ignote al momento le cause dell’aggressione.

Chi è Davide Giri

Un fulmine a ciel sereno che ha colpito al cuore la famiglia Giri e un’intera comunità, profondamente legata a quel giovane di 30 anni laureato a pieni voti al Politecnico di Torino che aveva proseguito gli studi oltreoceano e che – a detta di tutti – era avviato a una importante carriera accademica. Dopo la laurea, infatti, Giri si era iscritto alla School of engineering and applied science della Columbia university, ma per un periodo aveva anche lavorato per Fiat Chrysler. Allo studio affiancava una grande passione per il volontariato.

Il comunicato dell’università

Con queste parole la Columbia university ha commentato la tragedia che ha visto vittima uno dei suoi iscritti: “Con grande dolore vi scrivo per condividere la tragica notizia che Davide Giri, uno studente di dottorato della School of Engineering and Applied Science, è rimasto ucciso in un attacco violento la notte scorsa nei pressi del campus”.