Daunte Wright è morto perché l’agente ha usato la pistola invece del taser | VIDEO

Il poliziotto che ha ucciso un giovane afroamericano a Minneapolis, Daunte Wright, di 20 anni, si è confuso tra la pistola ed il laser. La spiegazione della nuova uccisione di un afroamericano, nella stessa città di George Floyd, proprio mentre si sta svolgendo il processo per il suo omicidio, emerge dal video registrato dalla telecamera sulla divisa dell’agente. Nel video si vede il poliziotto che si avvicina all’auto del giovane, chiedendogli di scendere. E mentre gli agenti lo stanno ammanettando, Wright si volge verso l’interno dell’auto: a questo punto l’agente grida “taser”, cioè la pistola elettrica che immobilizza, ma poi si sente uno sparo. E lo stesso agente che dice “holy shit, I shot”, merda, ho sparato. “Quando si vede il video e si ascoltano gli ordini dell’agente, si deduce che voleva prendere il taser, però ha sparato un solo proiettile a Wright – ha detto il capo della polizia di Brooklyn Center, Tim Gannon -. dopo averlo visto ed aver visto l’immediata reazione dell’agente, credo che sia stato un incidente a provocare questa tragica morte”. L’agente è stato sospeso dal servizio subito dopo l’avvio di un’inchiesta interna

Warning: Graphic footage, including the shooting Here’s the body camera footage of the killing of Daunte Wright that was just released. pic.twitter.com/A2X8qS8ZFH — The Recount (@therecount) April 12, 2021

Daunte Wright: le parole di Biden

Joe Biden promette che “un’indagine piena” sulla nuova uccisione di un afroamericano da parte della polizia di Minneapolis, ma rivolge un appello alla calma, affermando che “niente giustifica violenze o saccheggi”. “La domanda è se è stato un incidente o intenzionale, questo sarà determinato da un’indagine completa”, ha detto il presidente rispondendo alle domande di giornalisti sull’omicidio di Daunte Wrights, spiegando di aver parlato con il governatore Tim Walz ma non ancora con i genitori del giovane ventenne ucciso. “Dobbiamo aspettare e vedere quello che mostra l’intera indagine, voi tutti avete visto il video della body cam, che è abbastanza sconvolgente”, ha detto ancora Biden. “Ma allo stesso tempo voglio dire una cosa con chiarezza: non c’e’ nessuna giustificazione, nessuna, per razzie, nessuna giustificazione per violenze” ha concluso ribadendo che è invece “comprensibile la protesta pacifica”