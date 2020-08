L’andamento dei contagi di coronavirus oggi in Italia secondo i dati del 10 agosto forniti dalla Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: oggi 259 nuovi positivi e 4 morti. I guariti sono 150 in più. Basilicata, Molise, Calabria e Valle d’Aosta sono a zero casi. Sono in aumento a quota 46 le persone in terapia intensiva così come i ricoverati con sintomi (sono 16 in più e arrivano a 779. Le persone in isolamento domiciliare sono 12543 (erano 12455 ieri) mentre il numero di tamponi è bassissimo: sono soltanto 26432.

I dati della Protezione Civile sul Coronavirus in Italia oggi 10 agosto

Per quanto riguarda la ripartizione regionale, in Lombardia oggi 31 nuovi casi di positivi e nessun decesso. In Veneto ci sono 20 positivi in più: a spiegarlo è Luca Zaia che aggiunge che l’età media dei positivi al covid-19 in Veneto “si sta abbassando in maniera notevole”. A confronto coi mesi scorsi, la percentuale dei giovani rispetto agli adulti “si e’ capovolta”. Per questo, “faccio appello ai ragazzi: attenzione agli assembramenti”. Otto nuovi casi in Toscana rispetto a ieri, per un totale di 10.652 da inizio emergenza. I test eseguiti hanno raggiunto quota 451.421, rispetto a ieri 1.387 in più. Due nuovi casi nelle ultime 24 ore nelle Marche mentre sono stati effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 548 tamponi. Sette positivi in più nelle ultime 24 ore in Abruzzo e nessun nuovo decesso. Nel Lazio sono 38 i nuovi casi e un decesso: dei nuovi contagi di Covid-19 nel Lazio, 13 provengono dal Cas Mondo migliore di Rocca di Papa (Asl Roma 6) e 9 casi sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: due casi di rientro da Ibiza, due da Malta, due dall’Ucraina, due dal Pakistan e uno dalla Romania

In Sardegna è stato prorogato fino al 7 settembre l’obbligo di registrazione per chi arriva con nave o aereo. Lo ha deciso con ordinanza il governatore Christian Solinas considerando “l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’andamento dei casi sul resto del territorio nazionale”. La situazione dei contagi nell’isola ieri ha registrato altri 5 positivi nel focolaio di Carloforte ma oggi ci sono solo due nuovi casi di positività al Covid-19, registrati in provincia di Sassari; resta invariato invece il numero dei decessi, 134 in tutto. Continuano invece ad aumentare i nuovi positivi in Puglia: nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 26 casi: 11 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce. Non c’è nessun nuovo decesso. In Friuli oggi zero contagi ma c’è una nuova vittima.