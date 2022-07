“Sono autistico e ne vado fiero”, il messaggio di Dante Belisari dal palco con il papà Elio | VIDEO

Dovrebbe essere scontato. Dovrebbe essere superfluo anche solo ricordarlo. Ma, troppo spesso, ci si trova di fronte a insulti e giudizi veementi e di pessimo gusto nei confronti delle persone autistiche. Per questo motivo il messaggio lanciato da Dante Belisari, 12enne figlio di Elio, dal palco di Bergamo assume una valenza e una potenza di gran rilievo. Perché lui, con gran coraggio, ha preso il microfono in mano e con poche parole ha ribadito un concetto che dovrebbe essere inciso nelle menti di tutte le persone: “Rispettate le persone autistiche”.

Dante Belisari è salito sul palco di Bergamo, nel corso di un evento organizzato da Radio Deejay – durante il quale è avvenuta anche la reunion tra suo papà Elio e “le storie tese”, ovvero quel gruppo musicale che ha fatto la storia della scanzonata musica italiana che ha unito almeno due generazioni – e ha preso la parola per lanciare il suo messaggio:

“Ciao Bergamo, ciao Radio Deejay. Fatevi sentire! Scusate, lasciate che mi presenti: il mio nome è Dante, il cognome è Belisari ma, vabbè, a nessuno interessa, e sì, sono autistico e ne vado fiero. Vi chiedo una cosa in particolare: prima cosa, godetevi lo spettacoli; per seconda cosa, per favore, rispettate tutte le persone autistiche. Grazie”.