Il ristoratore romano che offre la cena a un’ambulante e suo figlio

Li ha visti passare nel cuore della notte capitolina davanti al suo locale, una pizzeria nel centro di Roma. Lei stava camminando, con i suoi bracciletti e le sue collane da vendere per le strade della capitale, accompagnata come sempre da suo figlio, stretto in una fascia legata alle spalle della donna. Il piccolo, nonostante la tarda ora, non aveva ancora cenato e la madre non aveva i soldi per comprare qualcosa per riempire i loro stomaci. E allora Daniele Pasquali, titolare e gestore di un locale nella zona del Pantheon, ha deciso di offrire loro la cena.

Daniele Pasquali, il ristoratore che offre la cena a un’ambulante e suo figlio

Un gesto di solidarietà e di umanità. A scattare la foto è stato un cliente del locale che ha voluto omaggiare il titolare del Mater Pantheon per quel suo aiuto dato a quella venditrice ambulante. E nel giro di poche ore, quello scatto è stato condivido sui social. Lo stesso Daniele Pasquali, come riportata il quotidiano La Repubblica, ha commentato così quanto accaduto:

“Le ho chiesto se il bambino, che era sveglio, avesse mangiato. Era mezzanotte, forse mezzanotte e mezza e il piccolo non aveva ancora messo qualcosa sotto ai denti. Così le ho offerto della pizza. Mi è sembrato un gesto normale, naturale. La ragazza lavora sempre qui intorno, ogni tanto le compro un braccialetto, la conosco insomma. È stato un atto umano, a quanto pare stupisce, per me è la normalità e mi auguro possa diventarlo davvero per tutti”.

Alcuni tranci di pizza e altri prodotti per saziare la fame della madre e del figlio che avevano affrontato una lunga giornata per le vie di Roma, nel tentativo di vendere collane, braccialetti e portachiavi ai passanti. Il titolare della pizzeria non voleva che quella foto finisse sui social e fosse condivisa, proprio perché ha descritto quel gesto come “normalità”. Ovviamente, però, quello scatto è stato pubblicato su diverse pagine che hanno celebrato il comportamento del ristoratore.

(foto: da Facebook)