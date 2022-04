“Free Ukraine, fuck Putin”, l’urlo di Damiano dei Maneskin dal palco del Coachella | VIDEO

Si erano già schierati in favore del popolo ucraino e contro l’invasione decisa dal Cremlino annullando le tappe russe del loro tour mondiale. Avevano spiegato che i loro fan di Mosca e San Pietroburgo non avevano colpe, ma che l’escalation di violenza nei confronto dell’Ucraina non poteva che portare a questa decisione. E domenica sera (lunedì mattina in Italia), dal palco del Coachella Valley Music and Arts Festival, in California, Damiano dei Maneskin ha deciso di utilizzare due parole molto forti nei confronti del Presidente della Federazione Russa: “Fuck Putin”.

Fuck Putin, il grido di Damiano dei Maneskin dal palco del Coachella

Il frontman della band romana ha preso il microfono in mano prima dell’inizio della loro esibizione. Ha parlato della situazione in Ucraina, sottolineando un aspetto: mentre lì, in California, migliaia di persone si sono riunite in festa per celebrare la musica, dall’altra parte del mondo c’è un popolo in sofferenza che tenta di sopravvivere sotto il peso delle bombe.

“Vi siete divertiti? Anche noi ci divertiamo, è un privilegio vivere mentre le bombe cadono sulle città”.

Poi quel messaggio gridato al microfono all’interno di quei quasi 45 minuti di esibizione nella notte californiana (la band si è esibita intorno alle 7.30 italiane): “Free Ukraine, Fuck Putin”. Parole che non hanno bisogno di una traduzione e che, nella loro sintesi, arrivano dritte al bersaglio. Ma Damiano David ha deciso anche di citare un film che ha fatto epoca, citando alcuni passaggi del monologo – il famoso “Discorso all’umanità” – di Charlie Chaplin ne “Il Grande dittatore”. Parole che arrivano prima della musica. Parole che colpiscono al cuore in un momento di guerra dove un popolo, dei civili innocenti, muoiono sotto il peso delle bombe o sono costrette (nel migliore dei casi) a lasciare la loro casa, i loro affetti. Il loro Paese.