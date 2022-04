I putiniani insultano Damiano dei Maneskin per il “F*ck Putin” al Coachella. E lui risponde

“Benvenuti in italia”, e l’emoji della bandiera tricolore: con questa didascalia, pubblicata in una storia su Instagram, Damiano David – frontman dei Maneskin – accompagna gli screenshot di diversi insulti dei putiniani italiani da tastiera ricevuti in seguito all’esibizione della band al Coachella Valley Music and Arts Festival, in California. In quell’occasione proprio Damiano aveva mandato un messaggio politico sulla guerra in Europa: “Free Ukraine, Fuck Putin”. “Ma quanto è pagliaccio da 1 a 10? Incredibile”, “Una band di pagliacci costruiti per un popolino superficiale ed ignorante”, alcuni dei messaggi social arrivati all’indirizzo suo e della band vincitrice di Sanremo e dell’ultimo Eurovision Song Contest. Prendendo parola durante l’esibizione il frontman aveva aggiunto: “Vi siete divertiti? Anche noi ci divertiamo, è un privilegio vivere mentre le bombe cadono sulle città”.

I putiniani che insultano Damiano dei Maneskin per gli slogan contro la Russia al Coachella Festival

Tra i critici denunciati sui social anche Chef Rubio, che gli scrive: “In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Quando siete ribelli voi Maneskin”.

Ma l’umore non è diverso anche al di fuori della cerchia di screenshot raccolti dal frontman. Nei commenti dei principali quotidiani che hanno riportato la notizia della loro esibizione è pieno di persone che se la prendono con i Maneskin per essersi “omologati al pensiero unico”. In tantissimi non condividono la linea isolazionista verso Putin, nascondendosi verso la speranza di un dialogo che però è in primis il presidente russo a non volere, dimostrandolo ogni giorno con nuove bombe e nuovi attacchi alla popolazione ucraina.