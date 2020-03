Le cure per il Coronavirus: in Lombardia le terapie con farmaci contro malaria e HIV

Il Fatto Quotidiano racconta oggi in un articolo a firma di Davide Milosa quali cure per il Coronavirus si stanno utilizzando in Lombardia e quali farmaci si stanno usando, ponendo l’accento su quelli contro malaria e HIV:

Riassunte in un documento di nove pagine messo a punto per la Regione dalla sezione lombarda della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit). Al report hanno lavorato 30 medici tra anestesisti e virologi. Al momento, si legge, nell’introduzione, “non c’è nessuna molecola registrata per il trattamento di infezioni da Covid-19. Esistono tuttavia delle sperimentazioni sull’utilizzo di alcuni antivirali che hanno mostrato efficacia su modelli animali”. Dalle prime esperienze in corsia, le terapie a base di steroidi come il cortisone “non sembrano aggiungere benefici in termini di risultato clinico”. Anzi: “La terapia steroidea potrebbe invece rallentare la scomparsa del virus”. Per pazienti Covid-19 conclamati si sconsiglia, fin da subito, l’utilizzo della ventilazione automatica non invasiva (Niv), ovvero le mascherine facciali o anche i caschi. “Esiste – si legge – una forte evidenza che l’utilizzo di Niv nel trattamento è associato a un risultato peggiore. Su queste basi l’Oms raccomanda di evitare l’utilizzo di Niv e adottare invece standard che prevedano l’intubazione precoce” perché “l’inizio più precoce possibile della terapia antivirale riduce le complicanze gravi”. Insomma, terapie forti fin da subito. Nei reparti Covid vengono utilizzati tre farmaci. La Clorochina, farmaco usato per la malaria. “I risultati – spiega ancora il documento– dell’impiego di Clorochina nel trattamento dell’infezione acuta da Covid-19 suggeriscono che l’uso del farmaco si associ al miglioramento del tasso di successo clinico, alla riduzione dell’ospedalizzazione e al miglioramento del paziente”.