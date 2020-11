Crozza e l’imitazione di Spirlì, Zuccatelli e Cotticelli

Si ride per non piangere: Crozza imita il governatore della Calabria Spirlì, che all’idea di avere Gino Strada come commissario alla sanità regionale ha risposto “Qui non abbiamo bisogno di fenomeni, ma di grandi professionalita’. Oltre all’ingiuria del commissariamento dobbiamo subire anche l’ingiuria di non avere un commissario che venga scelto tra le enormi ed eccelse professionalita’ che abbiamo in Calabria. Gino Strada e’ un grande personaggio ma non abbiamo bisogno di lui. Abbiamo bisogno di un personaggio del territorio. Non capisco perche’ bisogna mortificare il popolo calabrese come se fosse composto da deficienti o da personaggi loschi. Il 99,9% dei calabresi sono persone per bene”. L’imitazione colpisce anche i due commissari, uno defenestrato e l’altro che ha parlato di mascherine che non servono a un c… Cotticelli, Zuccatelli e Spirlì: “Siamo noi la vera emergenza in Calabria”