Il crollo della gru di Google a Seattle

Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite nel crollo di una gru usata nella costruzione del nuovo campus di Google a Seattle. La gru è collassata cadendo su sei automobili vicino alla riva sud del Lake Union, che si trova nel centro della città. Il dipartimento dei vigili del fuoco spiega che le vittime sono una donna e tre uomini, due dei quali erano operatori nella gru, mentre gli altri erano in alcune auto. Delle quattro persone ferite, un uomo di 27 anni, una donna di 25 anni e una bambina di quattro mesi sono state portate in ospedale.

🇺🇸 — BREAKING NEWS: 4 people died earlier today after a construction crane collapsed at future Google building in Seattle. pic.twitter.com/2ddBZnp6v3

— BELAAZ (@THEBELAAZ) 28 aprile 2019