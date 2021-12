Una gru è crollata su un palazzo a Torino: morti 2 operai, 4 i feriti

Tragedia a Torino, in via Genova, dove una gru di un cantiere in costruzione è crollata su un edificio uccidendo due operai: un terzo è stato trasportato in codice rosso in ospedale

Una gru è crollata su un palazzo a Torino, in via Genova. Il bilancio al momento è di due morti, entrambi operai impegnati nelle operazioni di montaggio della struttura. Ci sono anche quatto feriti, di cui uno in condizioni gravi, trasportato al Cto. La gru si è piegata su se stessa mentre veniva costruita con l’aiuto di un’altra gru, ed è andata a sbattere – secondo quanto riporta Adnkronos – contro un edificio di sette piani all’altezza del civico 107, che non avrebbe subito danni rilevanti. “Abbiamo sentito un forte boato – racconta una residente della zona – e ci siamo affacciati sul balcone, abbiamo visto la gru stesa lungo la strada. È stato terribile”. Secondo i vigili del fuoco, accorsi immediatamente, sotto la struttura metallica sarebbero finiti tre operai, due dei quali sono morti (uno era il manovratore dell’altra gru) e l’altro è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

🔴 #Torino, crollo gru. #vigilidelfuoco impegnati, anche con squadre #usar, nelle complesse operazioni di estrazione dei tre operai rimasti incastrati sotto una parte dell’intelaiatura [#18dicembre 11:00] pic.twitter.com/Vy0cHJVIOy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 18, 2021

Sul posto Carabinieri e la polizia municipale che ha chiuso il traffico. Presente anche lo Spresal dell’Asl di Torino. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. I lavori erano iniziati pochi giorni fa: era in corso l’allestimento di un cantiere per le ristrutturazioni favorite dalle agevolazioni per il rifacimento delle facciate e degli stabili per l’efficientamento energetico.

