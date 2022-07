Crolla una giostra a Palma Campania, una decina di bambini feriti

Il bilancio poteva essere molto più grave. Per fortuna, nessuno dei feriti è ricoverato in gravi condizioni

È una delle giostre che si vengono installate, spesso e volentieri, nei parchi gioco sparsi per le varie cittadine italiane durante l’estate. Quella dei cosiddetti “seggiolini volanti” (conosciuta anche come “calcinculo”). Una si trovava anche nel piazzale destinato a parcheggio di via Querce, nel centro della città di Palma Campania (in provincia di Napoli). Domenica pomeriggio, quell’attrazione è crollata (per motivi ancora da accertare) mentre a “bordo” si trovavano numerosi bambini. Una decina di loro sono rimasti feriti da quella struttura che si è accartocciata su sé stessa. Per fortuna, però, nessuno di loro è stato ricoverato in gravi condizioni.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica. Su quella giostra nel centro di Palma Campania si trovavano diversi bambini. Stavano giocando su quei “seggiolini voltanti”, quando la struttura si è accartocciata su sé stessa. Alcuni dei piccoli presenti sono stati “lanciati” lontano (il principio di quell’attrazione è proprio quello della forza centrifuga, attraverso delle catene collegate a un rullo centrale che gira velocemente). E nel giro di pochi secondi, quel gioco si è trasformato nel teatro di una tragedia che poteva avere un bilancio ancor più grave.

Per fortuna, nessuno dei piccoli coinvolti rischia la vita. Molti di loro, però, sono stati portati in ospedale e ricoverati con una serie di traumi sparsi su tutto il corpo ed escoriazioni varie provocate dal violento impatto con il suolo. Tra i feriti c’è anche una 12enne, attualmente ricoverata all’Ospedale Santobono di Napoli. Ma, anche lei, non è in pericolo di vita. L’area, ovviamente, è stata posta sotto sequestro e si dovranno capire le cause di questo incidente. Secondo le prime testimonianze dei presenti, infatti, la giostra è crollata mentre era in funzione, accartocciandosi lungo quel rullo centrale che la animava. Si pensa, dunque, a una rottura strutturale.