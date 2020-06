Il Covid Hospital di Civitanova è costato 12 milioni e ha curato due pazienti

Il Covid Hospital di Guido Bertolaso a Civitanova, ribattezzato “l’astronave” è un edificio deserto costato 12 milioni di euro. In dieci giorni di vita nei suoi 84 posti letto di terapia intensiva ha curato due pazienti, più altri cinque in subintensiva. Un bilancio imbarazzante, spiega oggi Repubblica, e da oggi è un surgelato garantito da guardiania fissa in attesa del futuro incerto: l’arma letale contro il coronavirus, varata dopo l’armistizio in una regione che ha raggiunto ormai stabilmente lo “zero alternato” nei contagi, non sarà smantellato ma riposerà in attesa di un’eventuale seconda ondata.

Per l’uomo del fare, per l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, è l’ennesima ciambella sfornata senza il buco. Ingaggiato dalla giunta Pd del governatore Luca Ceriscioli per replicare il modello del Covid Hospital nella Fiera di Milano (dove a ingaggiarlo era stata invece la giunta leghista di Attilio Fontana), ha raddoppiato fasti e disgrazie lasciandosi alle spalle due ospedali «perfetti dal punto di vista tecnologico, vere astronavi» costate una fortuna e servite – per ora – a nulla. A Milano, dove attualmente ci sono tre ricoverati, sono stati spesi «17,257 milioni iva esclusa per 221 posti di terapia intensiva, realizzati in tempi rapidissimi grazie all’impegno di 110 fornitori e 829 tra tecnici e maestranze».

Entrambe le astronavi hanno fatto il volo inaugurale e poi giù nell’hangar tra critiche feroci, polemiche e vere e proprie denunce. Carte in procura a Milano e carte in procura anche ad Ancona, dove si contesta il falso ideologico in atti di giunta. Bertolaso, che abbiamo raggiunto, non commenta.