Il risarcimento segreto all’Isola del Giglio per la Costa Concordia

Gregorio De Falco, candidato al Senato con il MoVimento 5 Stelle, attacca oggi sulla sua pagina Facebook il comune dell’isola del Giglio e il sindaco Sergio Ortelli perché ha accettato un vincolo di segretezza per il risarcimento che Costa Crociere pagherà alla municipalità per il naufragio della Concordia. De Falco si dice arrabbiato perché l’accordo è segreto, ovvero non si sa precisamente quanto Costa pagherà al Comune. Ovviamente la clausola l’ha voluta la stessa società forse per evitare di creare precedenti. «Questo accordo è un patto scellerato, contrario ad ogni principio di trasparenza e con profili di legalità da verificare: butta fango su una comunità che con la propria, disinteressata e spontanea umanità, si merita il plauso e l’ammirazione unanime», dice De Falco.



La risposta del sindaco del Giglio arriva su Facebook: Ortelli spiega che la trattativa è durata sei anni e serve a chiudere senza attendere la sentenza definitiva dei tribunali, poi segnala che l’accordo è stato approvato all’unanimità da maggioranza e minoranza. Infine accusa De Falco di strumentalizzare la sua gente:

Ricordo al comandante De Falco, per la giusta memoria, che il Sindaco e l’Amministrazione comunale, nell’ambito dello Stato di Emergenza, hanno anticipato somme per vitto e alloggio della Guardia Costiera, come per altri corpi del soccorso, oggi “cittadini onorari dell’isola”, e che ciò ha rappresentato un debito per il comune il cui ristoro è arrivato nell’ambito della conciliazione a cui fa riferimento. Ci siamo assunti una responsabilità che non ci spettava ma le operazioni (come ad esempio trovare i corpi delle sfortunate vittime) sarebbero state possibili solo attraverso l’intervento del comune.

Non sono avvezzo a subire facili strumentalizzazioni sulla testa della mia gente quando l’intero Consiglio Comunale, massimo organo istituzionale dell’isola, ripeto, ha dato prova di intelligenza e di grande coesione territoriale. Perciò, nel suo ambizioso futuro, gli consiglio di riscontrare pedissequamente tutto ciò che gli passerà davanti, senza arrangiare un giudizio sommario soprattutto in questioni che non conosce minimamente.