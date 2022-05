“Cosa servirebbe per il mio ginocchio? La tequila”, la gag di Papa Francesco con i fedeli | VIDEO

Homer Simpson, in una delle citazioni più utilizzate e iconiche della serie animata di cui è protagonista, una volta brindò dicendo: “All’alcol! La causa di e la soluzione a tutti i problemi della vita”. Tra il serio e il faceto, anche Papa Francesco ha voluto rendere omaggio (sempre responsabilmente) alle infinite virtù delle bevande alcoliche. Anzi, in questo caso superalcoliche. E così il siparietto con alcuni fedeli accorsi per ascoltare le sue parole in piazza San Pietro è diventato virale. Come la sua richiesta della tequila per risolvere i suoi problemi al ginocchio.

A seminarian from Mexico posted this video on TikTok. After thanking #PopeFrancis for being outside with the faithful despite his knee problems, pope tells him: “Do you know what I need for my knee? A bit of tequila.” pic.twitter.com/DJThe2lwH9 — Junno Arocho Esteves (@arochoju) May 16, 2022

Papa Francesco e la richiesta di tequila per i problemi al ginocchio

Il video è stato pubblicato sui social da un seminarista messicano. Nel filmato si sente una voce fuori campo che ringrazia il Pontefice per essere sceso in piazza, in mezzo ai fedeli, nonostante qui problemi di salute al ginocchio che ormai sono noti a tutti da tante settimane. E il Papa ha voluto rispondere a questo apprezzamento con una battuta:

“Sapete cosa mi serve per il mio ginocchio? Un po’ di tequila”.

Una risposta che ha mandato in visibilio i presenti che hanno replicato al Pontefice con una promessa: “La prossima volta che passiamo a Santa Marta (il luogo, nel bel mezzo del Vaticano, in cui vive Papa Francesco, ndr) ti portiamo una bottiglia”. Il Santo Padre sorride e saluta tutti i presenti dopo questo scambio di battute sulla tequila, a bordo della Papa mobile con cui aveva attraversato piazza San Pietro (tornata a riempirsi nelle ultime settimane dopo i due anni di pandemia) per un abbraccio simbolico con i fedeli.