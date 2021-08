Cosa sappiamo del presunto addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

L’estate è agli sgoccioli e i tormentoni (questa volta non musicali) intonano le stesse note che accompagnano la calura calcistica da alcuni mesi. Nelle ultime ore si è tornati a parlare del futuro di Cristiano Ronaldo che sarebbe sempre più lontano da Torino e dalla maglia bianconera della Juventus. Diverse indiscrezioni parlano di un CR7 che sta riflettendo – analizzando anche il linguaggio del corpo mostrato nel corso delle ultime amichevoli – su un suo trasferimento verso altri lidi. Lidi dorati, ovviamente andando a raggiungere altri campioni.

Cristiano Ronaldo dice addio alla Juventus? Cosa sappiamo finora

Le ultime notizie sono contrastanti. Dalla Spagna – in particolare dalla trasmissione El Ciringuito – si parla di un ulteriore domino di attaccanti: Kylian Mbappé lontano da Parigi e con un biglietto di sola andata per vestire la camiseta blanca del Real Madrid di Carlo Ancelotti, con Cristiano Ronaldo pronto a prendere l’aereo per approdare sotto la Tour Eiffel e costituire l’attacco dei sogni – quello più abito da tutti gli appassionati di videogiochi a tema calcio – insieme al rivale di sempre: Leo Messi.

🔥 “Hablaré de UN EQUIPO y de UN NOMBRE… de alguien que tiene BUENA RELACIÓN con CRISTIANO” 🚨 @EduAguirre7 da pistas sobre su NOTICIA en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/UsX2KfE0JV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021

A sostegno di questa tesi ci sarebbero le richieste del talento francese – Mbappé – fatte al presidente del PSG e i fischi arrivati dagli spalti del Parco dei Principi in occasione dell’ultimo match di campionato contro lo Strasburgo. E il sostituto naturale – visto il tenore della squadra allestita per questa stagione – sarebbe proprio il campione portoghese con il contratto in scadenza il prossimo anno.

Il Corriere dello Sport e il Manchester City

E non finisce qui. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, potrebbe non essere Parigi la destinazione del biglietto aereo di Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano sportivo, Jorge Mendes – connazionale e suo procuratore – starebbe lavorando sotto traccia per portare CR7 alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. Indiscrezioni più che notizie, a quindici giorni dalla chiusura del calciomercato più pazzo della storia. Per ora.

(Foto IPP/Massimo Rana)