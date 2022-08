Il bimbo di 3 anni in fin di vita dopo esser stato colpito da un proiettile nel Bresciano

C’è grande preoccupazione per un bimbo di 3 anni che ieri sera, al termine della giornata di Ferragosto, è stato raggiunto da un proiettile vagante che lo ha colpito. È successo a Corte Franca, in provincia di Brescia, e il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasferito all’ospedale di Bergamo dove è già stato sottoposto a una delicata operazione. Ma le sue condizioni sembrano essere ancora molto gravi. Nel frattempo, gli inquirenti hanno fermato un uomo, una guardia giurata che si trovava in strada in quegli istanti.

Corte Franca, bambino colpito da proiettile nella notte di Ferragosto

Il dramma si è consumato intorno alle 23 di lunedì 15 agosto. Secondo le prime ricostruzioni della stampa locale, il bimbo si trovava affacciato alla finestra dell’abitazione in cui viveva con i suoi genitori a Corte Franca, nel Bresciano. E proprio in quegli istanti, un proiettile vagante lo ha colpito. Immediati i soccorsi e il trasferimento d’urgenza all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per rimuovere il proiettile e suturare la ferita. Le sue condizioni sono ancora gravi e i medici, che non hanno sciolto la prognosi, hanno spiegato che il piccolo stia ancora lottando tra la vita e la morte.

Immediate anche le indagini. Le forze dell’ordine, accorse sul posto, hanno fermato e interrogato un uomo nella Caserma di Chiari. Si tratterebbe di una guardia giurata che si trovava in strada, non molto distante dalla discoteca Number One, e che avrebbe sparato alcuni colpi in aria per motivi ancora da chiarire. E uno dei proiettili sparati dalla sua pistola di ordinanza ha colpito quel bimbo di 3 anni che si trovava affacciato alla finestra di casa sua. L’interrogatorio a cui è stato sottoposto potrebbe chiarire cosa è successo poco dopo le 23 della sera di Ferragosto a Corte Franca.